Det forteller Irene Ueland i et intervju med Stavanger Aftenblad.

– Det er så grotesk. Det er galskap. Ren og skjær galskap, sier moren til avisen.

Mandag ble Bryne-kvinnen Maren Ueland (28) og hennes danske venninne Louisa Vesterager Jespersen (24) drept i Atlasfjellene, noen mil sør for Marrakech i Marokko. Drapene beskrives som særdeles brutale.

Status tirsdag kveld er ifølge VG at tre personer er pågrepet og siktet i saken.

Oppringt i bilen

Mandag kveld ble familien oppmerksomme på at flere medier, blant annet TV 2, skrev at en norsk og en dansk kvinne var funnet døde i Atlasfjellene. De ante uråd og kontaktet politiet i Stavanger, som der og da ikke kunne gi noe svar.

– Litt senere ringte de meg, mens jeg var på tur i bilen fra Varhaug og hjem til Bryne. De bad meg finne en plass å stoppe. Da skjønte jeg at det stemte, det vi fryktet aller mest, sier Irene Ueland.

Hun beskriver det siste døgnet som «uvirkelig».

– Jeg hørte at moren til Louisa var sint, men sinne kjenner ikke jeg i det hele tatt. Bare utmattelse, sier Irene Ueland.

Ønsker fakta

Moren sier at hun foreløpig ikke vet noe om hva som skjedde, men at hun ønsker å få vite om sakens faktiske omstendigheter.

– Jeg håper bare det gikk fort. At de ikke var stygge mot henne, sier moren.

Maren Ueland var utdannet vernepleier og sammen med Louisa Vesterager Kaspersen studerte hun friluftsliv på Universitetet i Sørøst-Norge. Moren er rørt over omtanken fra venner og familie. Hun er også opptatt av å få frem at datteren var en friluftselsker.

Familien har fått oppnevnt Ragnar Falck Paulsen som bistandsadvokat. Han forteller at familien får mange henvendelser, men at de ønsker å skjermes.

– De trenger ro nå, sier bistandsadvokaten.

– Slik jeg forstår det, så forsøker moren nå først og fremst å ta vare på de andre av barna og resten av familien, fortsetter han.

Norges ambassade i Rabat har sendt en ansatt til Marrakech som skal bistå i kommunikasjonen mellom de ulike lands myndigheter. Kripos opplyser til TV 2 at de står klare med tekniske og taktiske etterforskningsressurser dersom politiet i Marokko ber om bistand.

Sprikende reiseråd

Stedet hvor drapet skjedde beskrives som et populært turistområde, men det er uklart hvorvidt Marokko er å regne som et trygt land for turister eller ei. Rådene fra ulike lands myndigheter er sprikende.