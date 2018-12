Rune (48) ble overfalt på flytoget: – Ingen hjalp meg

– Blodig og herjet

Rune anslår at det tok om lag fem minutter fra han ble angrepet til toget var fremme på stasjonen.

– Det gikk ganske raskt, men fem minutter kan også være ganske lenge, sier han og legger til:

– Jeg var veldig bekymret for min egen sikkerhet. Jeg følte at jeg blødde mye og jeg hadde vondt i hodet og ansiktet, sier han.​

Da toget var fremme på Asker stasjon ble 48-åringen raskt ivaretatt av togføreren og annet personale på toget.

Han understreker at han er veldig fornøyd med hvordan de håndterte situasjonen.

Men før de kom bort ble han stående alene også der.

– Jeg var kanskje ikke så oppsøkende, men jeg stod der blodig og herjet, sier han.



Til DT sier Rune at han har fått beskjed om at mannen som angrep han noe senere ble pågrepet av politiet.



– La oss bry oss

48-åringen sier at han har forståelse for at det kan ha vært frykt som gjorde at ingen grep inn i situasjonen.

– Men i løpet av minuttene etter at jeg fikk tilbake veska, fikk jeg heller ikke hjelp. Jeg var skadet, jeg blødde og så vidt jeg kan huske ba jeg om hjelp, men jeg fikk det ikke, sier han.

Nå oppfordrer han folk til å passe på hverandre. Mandag la han ut et innlegg på Facebook, hvor han ber folk om ta vare på hverandre.

«Vi må ta vare på hverandre, bry oss om hverandre og støtte når vi ser at noen er skadet eller i fare,» skriver han blant annet.

– La oss bry oss om hverandre, sier han til TV 2.

– Jeg hadde virkelig hatt behov for at noen kom og hjalp meg med å vaske bort blodet, eller bare holdt rundt meg. Akkurat da hadde det virkelig betydd alt for meg.