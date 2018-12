– Vi hadde en runde i stortingsgruppen mandag, og har fått alle de fullmakter vi trenger for å gå i forhandlinger med sikte på utvidelse av regjeringen, sier parlamentarisk leder Terje Breivik til TV 2.

Fremskrittspartiets landsstyre møttes tirsdag ettermiddag.

Det var på forhånd ventet at også Frp ville konkludere med at de er klare til å starte forhandlinger over nyttår.

18.20 tirsdag kveld ble det klart at Frp sier ja til forhandlinger.

Dermed gjenstår det kun at Kristelig Folkeparti avklarer spørsmålet med sine organer. Etter det TV 2 erfarer vil det trolig skje onsdag.

De fire borgerlige partiene har sittet i såkalte sonderinger om en mulig utvidelse av Solberg-regjeringen siden det ekstraordinære landsmøtet i KrF gikk inn for å søke regjeringssamarbeid med høyre-siden.

Saken blir oppdatert!