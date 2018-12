Flere land advarer mot Marokko – UD sier at de fleste reiser er problemfrie

Mandag ble norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) funnet drept i Atlasfjellene, sør for feriebyen Marrakech i Marokko. Drapene beskrives som særdeles brutale.

Begge kvinnene studerte friluftsliv ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Så langt er tre personer pågrepet i saken, men politiet utelukker ikke at flere kan bli arrestert og siktet. Foranledningen og motivet for dobbeltdrapet er foreløpig ikke kjent.

Stedet hvor drapet skjedde beskrives som et populært turistområde, men det er uklart hvorvidt Marokko er å regne som et trygt land for turister eller ei. Rådene fra ulike lands myndigheter er sprikende.

Norske Marie Ueland (28, t.v.) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept i Atlasfjellene mandag. (Foto: Privat)

– For det meste problemfritt

På nettsidene til Utenriksdepartementet gis det reiseinformasjon om ulike land som nordmenn kan tenkes å besøke. I artikkelen om Marokko, som ble oppdatert 16. mars i år, heter det følgende:

«De aller fleste reiser til Marokko er problemfrie men forholdsregler må tas».

Av artikkelen fremgår det også at myndighetene har høy terrorberedskap og at reisende bes lytte til mediene, lokale råd og å unngå store folkemengder.

– Vi har ikke noen reiseråd i forbindelse med turer til Marokko. Vi vurderer situasjonen i landet som relativt stabil, sier kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, Guri Solberg.

Flere andre vestlige land kommer imidlertid med advarsler til sine innbyggere vedrørende innreise i Marokko.

– Pågående trussel

I en sikkerhetsadvarsel publisert på nettsidene til USAs ambassade 13. desember, skriver de blant annet at ekstremister kan slå til mot turistområder. De ber reisende legge en plan for egen sikkerhet og at de bør holde en lav profil. De skriver at ekstremister i Marokko er en «pågående trussel».

Canadiske myndigheter ber reisende utvise stor forsiktighet i Marokko på grunn av terrortrusselen. De fraråder alle reiser til grenseområdene i Vest-Sahara.

Storbritannias utenriksdepartement skriver at de fleste reiser til Marokko er problemfrie, men at det er «sannsynlig at terrorister vil gjennomføre angrep i Marokko» og at «reisende må være årvåkne til enhver tid».

Danske myndigheter ber sine borgere om alltid å være oppmerksomme og å tenke over sin personlige sikkerhet i Marokko. Årsaken er faren for å bli utsatt for terrorisme og kriminalitet, men de påpeker samtidig at de fleste dansker ikke har problemer når de besøker landet.

– Kan skje hvor som helst

Guri Solberg i Utenriksdepartementet sier at de vil avvente politiets etterforskning før de eventuelt ser om det er behov for å revurdere informasjonen som gis om reiser til Marokko.