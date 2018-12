Det begynte som en guttedrøm for Arne Fredly. Mannen fra Molde som har gjort stor suksess som aksjetrader.

Ved siden av investeringer og gigantiske pengebeløp, bor det en ekte bilentusiast. Arne har helt siden barndommen drømt om å eie sin egen superbil.

– Hvis jeg noen gang fikk mulighet til å kjøpe slike biler, skulle jeg ta den helt ut. Og det har jeg for så vidt gjort, forteller Arne når vi møter han i Monaco.

Dit flyttet han i 2001, av økonomiske årsaker. Men det store bileventyret begynte ennå litt før. De siste 20 årene har nemlig Arne eid en rekke superbiler. Blant annet tre eksemplarer av Bugatti Veyron. Intet mindre.

Hjemme i Monaco står det fortsatt en Veyron i garasjen – sammen med flere titalls andre hyper-, super- og sportsbiler.

Biler for 400 millioner

I vårt intervju med bilentusiasten, forteller Arne at han nylig har bestilt «noen nye biler» for den nette sum av 250 millioner kroner!

Legger vi til den allerede ekstreme garasjen, snakker vi biler for rundt 400 millioner. Blant alle godsakene trekker Arne frem Bugatti Chiron – som en av favorittbilene.

Den har vi fått æren av å bli bedre kjent med. Hør den ekstreme hyperbilen øverst i saken, og se hvordan en launch control oppleves – i en av verdens raskeste biler!

Disse er på vei

Du lurer kanskje på hvilke biler Arne har bladd opp over 200 millioner kroner for? Det gjorde vi også. Derfor spurte vi Arne, og fikk denne listen tilbake. Her snakker vi rett og slett ekte lidenskap, og kanskje en liten smule galskap…?

Ferrari 488 Pista Piloti

Ferrari 488 Pista Spider

Aston Martin Valkyrie

Aston Martin Valkyrie AMR Pro

Ferrari Monza SP 01

Ferrari Monza SP 02

McLaren Senna GTR

Mercedes-AMG One

Porsche 911 GT2 RS

Se bilene som er på vi inn til Arnes drømmegarasje her:

Vi møter Arne Fredly og Bugatti Chiron.

