Therese Johaug går ikke årets utgave av Tour de Ski. Det ble bekreftet da uttaket til Skiforbundet kom tirsdag, der Johaugs navn ikke var å se på listen over hvem som skal representere Norge i Touren.

Tour de Ski varer fra 29. desember til 6. januar.

– Hun føler at hun ønsker å prioritere VM og har behov for en treningsperiode. Jeg tror det er smart, både fysisk og psykisk, sier sportssjef i Skiforbundet, Vidar Løfshus til TV 2.

– Comebacket koster mye både den ene og andre veien, så det er greit for henne å få en pause der hun får fylt på mentalt og ikke minst med trening, legger Løfshus til.

Sportssjefen er enig i Johaugs avgjørelse om å ikke gå Touren.

– Jeg synes det er riktig avgjørelse og tror det er smart av henne. Det hun har vært igjennom er det ingen av oss som klarer å sette seg inn i. Det har kostet for henne i høst, det vet vi. Det er greit at hun tar en pause, så får alle de andre styre sirkuset, sier sportssjefen.

Klæbo går touren

En av dem som skal styre sirkuset er Johannes Høsflot Klæbo. Han uttalte i en videoblogg som ble publisert mandag at han ønsket å gå rennet, men mente det var opp til Skiforbundet om han fikk gå eller ikke.

– Hehe, nei, han styrer nå det der stort sett selv, sier Løfshus og ler.

Dette blir 22-åringens debut i Tour de Ski og Løfshus er glad for at Klæbo hadde et sterkt ønske selv om å gå Touren.

– Det er viktig og bra. Neste år er det også en ren Tour-sesongen, så det er viktig for ham (Klæbo) å få luktet på det der. Det vil bety mye, sier Løfshus.

De siste dagene har temaet om problemet ved at flere skistjerner dropper Tour de Ski vært mye i media. Løfshus er enig i at det er viktig at de beste deltar i mesterskapet.

– Tour de Ski er utrolig viktig for langrennssporten, og vi ønsker at de beste og fleste skal gå. Men så må vi ta noen individuelle hensyn, som for eksempel hvis noen ikke synes det er riktig i forhold til sine hovedmål for sesongen. Vi tvinger ikke noen til å gå skirenn, understreker Løfshus.

Saken oppdateres

Disse går Tour de Ski:

Menn:

Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Didrik Tønseth, Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe, Johannes Høsflot Klæbo, Martin Løwstrøm Nyenget, Eirik Brandsdal, Finn Hågen Krogh.

Kvinner:

Ingvild Flugstad Østberg, Maiken Caspersen Falla, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Kari Øyre Slind, Kathrine Rolsted Harsem, Heidi Weng, Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng, Mari Eide, Anna Svendsen.