Rini Coolen får ikke fortsette som Rosenborg-trener, og går tilbake til sin jobb som klubbens akademisjef.

Det bekrefter sportslig leder Stig Inge Bjørnebye til Adresseavisen tirsdag.

Coolen selv er motivert for å fortsette i jobben som akademisjef.

– Jeg har satt pris på perioden som hovedtrener i Rosenborg, og vil gjerne takke supporterne for støtten jeg og laget har mottatt i denne tiden, sier han til RBK.no.

Coolen overtok som RBK-trener etter at Kåre Ingebrigtsen ble sparket. Siden han overtok styringen 19. juli har nederlenderen ledet Rosenborg til serie- og cupgull.

Vikartreneren har ikke lagt skjul på at han ønsket seg jobben på permanent basis, men selv om det har blitt to titler så har RBK heller ikke sprudlet under hans ledelse. I tillegg har trønderne blitt ydmyket i Europaligaen.

I sin melding på rbk.no hyller klubben Coolen for den innsatsen han har gjort.

«Coolen har hatt utfordrende arbeidsvilkår, men har løst disse med å være ansvarlig for en av de beste årene i klubbens historie. I tillegg til at det ble the Double spilte begge lagene i G16 og G19 i SalMar Akademiet finaler i NM i 2018», står det der.

– Trenger et navn som runger

TV 2-ekspert Jesper Mathisen er ikke overrasket over at det ble med et halvt år i sjefsstolen.

– Det var som ventet. Etter de første kampene vurderte nok Koteng og co at dette kunne være et alternativ, men høsten har vært alt annet enn overbevisende. Han har ikke levert noen sportslig utvikling, og fremstår ikke som den sjefen Rosenborg trenger nå, sier han.

Mathisen mener klubben er avhengig av å få inn en trener som vil bli møtt med entusiasme.

– Rosenborg trenger en fyr som kan få folket og supporterne til å tro på dette igjen. Rini Coolen hadde ikke gjort det. De trenger et navn som runger, og som får supporterne til å tenke «jøss, dette blir bra». De la lista da de fjernet Kåre. Det har ikke gått som de håpet, og jeg er spent på hvem de faller ned på, sier TV 2-eksperten.

– Tror de har litt panikk

Han tør ikke spå hvem Rosenborg til slutt ender opp med som hovedtrener.

– Har ikke peilig. Nå har de vært gjennom halve Europa. Jeg er veldig spent. De skulle optimalt sett gjort det for en stund siden,

– Tror du de har kontroll?

– Nei, jeg tror ikke de har kontroll. Det har trenerjakten vist. De har mislykkes i å få flere både i Norge og i utlandet. Når de ikke klarer å få de fremste valgene, har de ikke har kontroll. Jeg tror de har litt panikk, men det vil de aldri innrømme, sier Mathisen.

Sarpsborg-trener Geir Bakke er blant de som har takket nei til å overta styringen på Lerkendal.