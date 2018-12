Hun skal hjelpe Ålesund til å bli en av verdens smarteste byer

– Det som Ålesund og regionen her har å by på her helt unikt! Jeg har vært rundt om mange land og byer, og jeg har ikke sett noe lignende her i forhold til kompetanse i bruk av simulatorer, sier Kari Aina Eik til TV 2.

Hun er generalsekretær for FNs program for smarte byer, som gjennom bruk av teknologi skal utvikle smarte og bærekraftige byer i fremtiden. Nye Ålesund kommune sammen med nabokommunene Giske og Sula tatt opp i programmet som den første byregionen i Norge.

– Vi startet med seks byer og tenkte at vi skulle gjøre noe som er nyttig for disse seks byene. Nå har vi 1000 byer i nettverket, forklarer Eik.

Samler data

Og ekstra nyttig ble det når Eik ble klar over mulighetene som ligger i å planlegge og bygge fremtidens byer ved hjelp simulatorteknologi som hittil har vært brukt i offshorebransjen.

– Dette er så bra og verdensledende at vi må å få med oss og vise til andre byer rundt om i verden gjennom det FN-systemet, sier Eik.

For det er det tunge fagmiljøet rundt NTNU, SINTEF, Offshore Simulator Centre og Rolls Royce ved Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) på Nørve i Ålesund som er helt i tet på bruk av simulatorer.

ENTUSIASTISK: Kaj B. Westre jobber for at teknologien som finnes på Norsk Maritimt Kompetansesenter nå skal brukes til byutvikling. Foto: Arne Rovick/TV 2.

– Det at vi kan bruke den teknologien og kompetansen på nye satsingsområder innenfor offentlig byutvikling og smarte byer gir oss utrolig med nye muligheter, sier daglig leder Kaj B. Westre ved NMK.

Hemmeligheten består i å samle inn alle mulige slags data og synliggjøre disse i en simulator.

– Gevinsten av å simulere er at du kan ta enklere beslutninger. I stedet for å lese tusenvis av dokument kan du i virkeligheten se hva som har effekt i forhold til å ta ei beslutning, forklarer Eik.

Hjelper innbyggerne

Helge Veum, som er prosjektkoordinator for IKT og digitalisering i nye Ålesund kommune, tar oss med på en reise inn i simulatorverdenen for å vise helt konkrete eksempel på hvordan teknologien kan brukes i byplanlegging og en bærekraftig region.

– Vi har data på hvor barnefamiliene bor og hvor barnehagene er. Mange står i kø mellom jobb og barnehage, vi kan simulere og vise hva som skjer dersom vi er mer fleksibel i åpningstiden i barnehagen som gjør at trafikkbildet blir vesentlig forbedret gjennom sentrum. Et slikt grep kan være nok til at vi slipper å bygge ut veier og dermed spare mye penger, forklarer Veum til TV 2.

MANØVRERER: Helge Veum ser på mulighetene til å bruke offshoresimulatorer til å planlegge og bygge en ny byregion i Ålesund. Foto Arne Rovick/TV 2.

Men det handler ikke bare om visualisering. Dette er data, teknologi og bruk av sensorer som også hver enkelt innbygger kan gjøre seg nytte av i fremtiden.