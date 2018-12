Mulla Krekar har fått reisedokumenter og kan møte i retten i Italia, ifølge Justisdepartementet.

– For norske myndigheter er det svært viktig å ikke stå i veien for at saken mot Krekar kan prøves for italiensk domstol. Vedtaket har selvsagt ingen betydning for Krekars status som varig utvist fra Norge eller for reiserestriksjonene som følger av at han er oppført på FNs terrorliste, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP) i en pressemelding.

Regjeringen viser til at Najmuddin Faraj Ahmad, som er Krekars egentlige navn, er vedtatt utvist på grunn av rikets sikkerhet og er ilagt reiserestriksjoner fordi han er oppført på FNs terrorliste.

– Det er med andre ord ikke noen ordinær sak om reisedokument. Vedtaket innebærer at Krekar vil bli fulgt av norsk politi til og fra Italia i forbindelse med rettssaken, og at han vil få utstedt et reisedokument i denne forbindelse. Verken utvisningsvedtaket eller reiserestriksjonene er til hinder for at han skal kunne møte for retten i Italia på denne måten, heter det i pressemeldingen.

Rettssaken mot mulla Krekar i Italia er utsatt til 4. februar. Han har tidligere sagt seg villig til å møte i den italienske byen Bolzano hvor han er tiltalt i en terrorsak.

Etter at italiensk politi avslørte et terrornettverk i en storaksjon i 2015, pekte italienske påtalemyndigheter på Krekar som nettverkets leder. Krekar selv nekter for å ha gjort noe ulovlig.