Pogba-bilde satte fyr i sosiale medier – så ble det slettet

Forholdet mellom Paul Pogba og José Mourinho har vært et godt bilde på hva som har vært galt i Manchester United den siste tiden.

Dårlig timing

Og på samme dag som portugiseren ble sparket som manager, kom Pogba med en noe uheldig oppdatering i sosiale medier.

Med et bilde av seg selv med et lurt smil om munnen og teksten "Caption this" gikk det varmt på både Instagram og Twitter.

Spekulasjonene florerte om den franske superstjernen gjorde narr av Mourinho, men kort tid etter ble innlegget slettet. Angivelig skal det ha vært et lenge planlagt sponsorinnlegg i regi av Adidas som fikk et noe uheldig publiseringstidspunkt.

Uheldig eller ikke - det er ikke til å stikke under stol at forholdet mellom de to profilene har vært anspent.

UHELDIG OPPDATERING: Paul Pogba la ut dette bildet like etter at Mourinho ble sparket. Skjermdump: Twitter.

Avskjediget som visekaptein

Konfliktnivået har vært høyt, og flere ganger har Mourinho åpenlyst uttrykt misnøye med spilleren han gjorde til verdens dyreste. For bare to uker siden ulmet det i britisk presse med rapporter om at Mourinho hadde kalt Pogba «et virus» etter 2-2-kampen mot Southampton.

Pogba på sin side ble tidligere i sesongen fjernet som visekaptein og på den påfølgende treningen ble det ståhei igjen da midtbanespilleren viste tydelig misnøye med Mourinho.

– Samarbeidet som Mourinho og Pogba hadde, var veldig betent. Hvem som har mest skylden i ting, er også umulig å si. Men at Pogba ikke har levert i nærheten av det man forventet da han ble hentet til United, det er det ingen tvil om. Det er ulike årsaker til det. Lederskapet til manageren betyr mye om du får det beste ut av spillerne dine, sier TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

For United og klubbens spiller har sviktet under lagets ledelse. Pogba ble hentet med mål om å være en av lagets viktigste brikker, men har istedet sittet mye på benken. Også høyt gasjerte Alexis Sánchez har floppet etter overgangen fra Arsenal - samtidig har Mourinho vært klar overfor pressen at han ønsker seg bedre spillere.

– Mourinho har brukt enormt mye penger og signert mange stjernespillere. Spillerne presterer på et nivå som er mye lavere enn det det burde være. Manchester United har en god stall og burde ligge mye nærmere toppen, så det har nok vært et slags mytteri i garderoben her. Mourinho har kritisert spillerne offentlig og havnet nærmest i fiendskap med spillere som Alexis Sánchez og Paul Pogba, sier Brede Hangeland.

Huseklepp: – Jeg blir skremt

Den tidligere Fulham-stopperen mener Mourinho forlater en klubb i fullstendig krise og at et stort arbeid venter for erstatteren, som skal prøve å gjøre det hverken David Moyes, Louis van Gaal eller Mourinho klarte - å bringe United tilbake til Sir Alex Ferguson-nivået.