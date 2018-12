Årstiden vi er inne i nå byr på utfordringer både for biler og sjåfører.

Hvis du ikke er så heldig å ha garasje, må du kanskje starte mange morgener med å børste bort snø og skrape is av rutene, før du kjører avgårde.

Slurver du med dette, kan du skape farlige situasjoner både for deg selv og andre som ferdes ut i trafikken. Og dessverre er det ganske mange som gjør nettopp det.

– Selv om du bare skal en snartur til nærbutikken er det viktig å skrape bilrutene fri for is og snø. Dårlig sikt øker risikoen for påkjørsler betydelig, sier Annika Persson som er skadesjef i Codan Forsikring.

374 fikk forenklet forelegg

De får hver vinter inn meldinger om skader som kunne vært unngått, hvis bilistene hadde hatt bedre sikt.

Hvis du blir stoppet av politiet med for dårlig sikt, får du et forenklet forelegg på 2.600 kroner. Hvis sikten er virkelig dårlig, kan du miste førerkortet.

Tall fra Utrykningspolitiet viser at i fjor fikk 374 bilister forenklet forelegg for å kjøre med for dårlig sikt. Det er ti flere enn året før. I løpet av første halvår i år fikk 261 forenklet forelegg, noe som er 28 flere enn i første halvår i 2017. De fleste av disse tilfellene skjedde i årets tre første måneder, som var veldig kalde.

Nesten ikke sikt – det straffet seg

Is og snø på frontruten må fjernes før du kjører om vinteren. Her er regelen at du skal ha sikt tilsvarende det feltet vindusviskerne dekker. Foto: iStock.

Kostbare minutter

– Dette er totalt unødvendig, samtidig er det nok betydelige mørketall her. Sjansen for å bli stoppet av politiet er jo i praksis ikke veldig stor. Når såpass mange får dette forelegget, tyder det på at det er veldig mange som slurver. Det tar ikke mange minuttene å gjøre dette skikkelig. Den lille tiden man sparer her, kan altså bli veldig kostbar, samtidig som man kan utgjøre en fare for både seg selv og andre, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Oppstår det skade eller uhell som følge av manglende sikt, kan du også få problemer med forsikringsselskapet.

Rullet ned ruta – så røk førerkortet

Dårlige vindusviskere

– Kjører du med for dårlig sikt kan erstatningen forsikringen gir for materielle skader bli redusert. Men aller viktigst er det å huske at dårlig sikt øker risikoen for at du kan forårsake en alvorlig ulykke der du eller andre mennesker kommer til skade, sier Persson, i en pressemelding.

På milde vinterdager er det viktig å huske på at det ikke bare er frost, is og snø som ødelegger sikten. Dugg og dårligere vindusviskere kan også utgjøre et problem.

Klarer du å se politimannen gjennom denne frontruten?

5 tips for å sikre god sikt 1. Ha snøkost og en god isskrape lett tilgjengelig i bilen.

2. Fjern is og snø fra alle vinduer og fjern snø fra taket. Tørk vekk eventuell dugg inni bilen.

3. Hvis bilen står parkert utendørs kan du dekke frontruta med et trekk eller pledd. Da får du færre vindusflater å skrape.

4. Skru av vindusviskerne når du parkerer, for å unngå at de skal fryse fast på vinduet. Det er lurt å løfte på vindusviskerne når du skraper vinduet, for å sjekke om de har frosset fast.

5. Bytt vindusviskere minst en gang i året. Slitte vindusviskere kan gi striper på ruta og gi dårlig sikt.

Video: Polske "Patryk" har kjørt varebilen sin 38 timer i strekk