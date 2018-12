Se hele TV 2s spesialsending rundt Mourinho-avgangen i vinduet øverst!

Umiddelbart etter at Manchester United annonserte José Mourinhos avgang tirsdag, startet spekulasjonene om hvem som blir hans permanente erstatter på Old Trafford.

En av dem som flest har tatt til orde for er Tottenham-sjef Mauricio Pochettino, og tilfeldighetene ville ha det slik at argentineren avholdt pressekonferanse kun få timer etter Mourinho-nyheten var bekreftet.

– Jeg er så lei meg, for som dere vet godt så har vi et veldig godt forhold. Det er veldig trist det som har skjedd i dag. Det er ikke mitt bord, og jeg vil bare sende mine beste ønsker til José, sa Spurs-sjefen til et samlet pressekorps på Tottenhams treningsfelt, som trolig sjelden har brydd seg mindre om en forestående derbykamp mot Arsenal.

Spurs-pressekonferansen ble holdt fordi erkerivalene står på motsatt side i ligacupens kvartfinale onsdag, men det som var mest interessant å få svar på var Pochettinos tanker om at Manchester United-jobben, som han er blitt linket til i flere år, nå er ledig. Ifølge blant andre ESPN er han førstevalget til de høye herrer i Manchester.

– Det er mange rykter rundt min posisjon som manager i Tottenham. Jeg kan ikke svare på denne typen spørsmål. Dere vet godt at i denne bransjen så er det mye rykter. Jeg kan svare for det som skjer i andre klubber. Jeg fokuserer på å levere mitt beste for denne klubben. Hva mer kan jeg si etter fem år? Fra dag én, så har det vært mye rykter, sa 46-åringen, som har vært Spurs-sjef siden sommeren 2014 og ledet dem til blant annet to 3. plasser og en 2. plass i Premier League, samt viderespillet i Champions League to ganger.

Berg: – Han «ticker» de fleste bokser

Gary Neville er blant dem som har sagt at Pochettino er den som ligner mest på en ideell kandidat, og argentinerens kandidatur ble tema også i TV 2s direktesending like etter Mourinho-avgangen var bekreftet, og tidligere Manchester United-spiller Henning Berg er en av dem som tror sjefen i Nord-London står høyt på ønskelisten.

– Han er nok den som ligner mest på den profilen United er ute etter. Han testet seg i Spania med Espanyol og gjorde det bra der, han utviklet Southampton og gikk deretter til Tottenham og utviklet de unge og gode spillerne de har der. Tottenham er mye nærmere Manchester United-spillestilen enn de United har vært de siste årene. Han «ticker» de fleste bokser. Spørsmålet er om de klarer å få ham. Tottenham vil være desperate etter å holde på ham, sa den nåværende Stabæk-sjefen.