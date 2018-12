Disse kan overta Manchester United: – De kommer til å hente en topp, topp manager

Manchester United opplyste tirsdag at manager José Mourinho har forlatt klubben med umiddelbar virkning.

Den 55 år gamle portugiseren fikk to og et halvt år i managerstolen i den engelske storklubben.

– Mourinho har på mange måter bedt om å få sparken med sin åpenbare kritikk av egne spillere og klubbens manglende handlekraft på overgangsmarkedet. Det sammen med dårligere resultater er jo lik sparken, sier TV 2-ekspert Petter Myhre til TV 2 Sporten.

​Se ekspertene diskutere hvilken trenertype United nå trenger øverst!

Tidligere Manchester United-stopper Henning Berg er ikke overrasket over sparkingen.

– Ser man på resultatene i høst, og det faktum at laget er 19 poeng bak Liverpool på tabellen, samt alle konfliktene som har vært med Pogba, Martial og Valencia, og alle de andre tingene som ikke har stemt, så følte ledelsen at det måtte en forandring til, sier Berg til TV 2 Sporten, og legger til:

– Manchester United har ikke spilt United-fotball, det har vært mye negativitet i media, og det er derfor ikke en overraskelse at dette skjedde nå.

– Trenerskifte betyr ikke nødvendigvis suksess

Manchester United kommer til å utnevne en midlertidig manager som skal lede laget ut inneværende sesong. I mellomtiden skal klubbledelsen jobbe med å hente inn en ny permanent manager.

Petter Myhre mener Manchester United bør ha muligheten til å hente en ny manager fra øverste hylle.

– Men det er ikke slik at alt nødvendigvis ordner seg med et trenerbytte. Det gjordet det ikke etter at Moyes fikk sparken, og det gjorde det ikke etter at Louis van Gaal fikk sparken, sier Myhre.

– Ved at klubben henter en midlertidig manager så kjøper de seg tid. Men når en permanent manager skal ansettes så mener jeg at Manchester United bør hente en manager med en offensiv tilnærming, som kan sørge for at United går ut og styrer og dominerer kampene. En manager som kan få de offensive spillerne til å sprudle, konkluderer eksperten.

– De kommer til å hente en topp, topp manager

Henning Berg tror i likhet med Myhre at Manchester United kommer til å hente et attraktiv trenernavn når José Mourinho skal erstattes.

– De kommer til å hente en midlertidig manager ut sesongen, så får de tid frem til sommeren å hente inn en ny topp, topp manager, slår Berg fast.