I formiddag kom nyheten om at José Mourinho er ferdig i Manchester United. Det overrasker ikke daglig leder i Manchester United Supporters Club Scandinavia, Bernt Hjørnevik.



– Sånn som ting har utviklet seg, satt han vel bare på lånt tid. Det var bare et tidsspørsmål før han fikk sparken sier, supporterlederen.



Hjørnevik forteller at det at det allerede har kommet reaksjoner fra supportermiljøet som tilsier at nyhetene fra Old Trafford mottas med glede.



– Slik dette har utviklet seg og slik de første reaksjonene er, så vil de aller fleste motta dette med glede over å kunne starte med blanke ark igjen, sier Hjørnevik.



Søndag tapte Manchester United 1-3 for erkerival Liverpool på Anfield og supporterlederen sier dette på spørsmål rundt hva som har gått galt med Mourinhos United-karriere.



– Det er mange faktorer som spiller inn i forhold til hva som har gått galt. Når han kom til oss var han en manager som hadde en «aura» rundt seg som gjorde at spillere som Zlatan, Pogba osv. kom til oss. Men slik det har utviklet seg, vil ikke spillerne komme til United. Det har åpenbart foregått ting i kulissene i form av en eller annen konflikt mellom Mourinho og noen spillere og Mourinho og ledelsen slik det har blitt fremstilt. Det var betimelig at det ikke kom noen forsterkninger i sommer da behovet var der, avslutter Hjørnevik.