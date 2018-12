– Elisabeth og 65 andre kvinner kunne ha unngått kreft

Personlig svikt av de som tolker celleprøver og undersøkelser er årsak til at minst 66 kvinner har utviklet livmorhalskreft siden 2014.

– I disse sakene dreier det seg om å oppdage forstadier til kreft. Så med riktig oppfølging ville de fleste av disse kvinnene sannsynligvis unngått å få kreft, sier NPE-direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Så langt har NPE utbetalt 62 millioner kroner i erstatning i disse sakene, men i mange av sakene er ikke erstatningen ferdigberegnet.

Fikk sjokkmelding

Elisabeth Tofte er en av de 66 uheldige kvinnene som fortviler over «tabbene» som har ført til alvorlige konsekvenser. Tofte forsøker å fokusere positivt på livet, selv om hun ikke vet om hun overlever kreftsykdommen.

– Jeg har fulgt screening hver tredje år, sist screening var i april 2013. Jeg hørte ikke noe etter dette, så jeg levde videre som om jeg var frisk, forteller Haugesunds-kvinnen til TV 2.

Tofte fikk blødninger i 2014, og oppsøkte derfor gynekolog.

– Det var et sjokk. Vedkommende kunne se at jeg var alvorlig syk, og jeg fikk beskjed om jeg hadde livmorhalskreft. Dessverre var sykdommen kommet så langt at jeg ikke kunne operere, sier Elisabeth Tofte til TV 2.

Tofte mener helsevesenet må finne årsakene til at disse unødige feilene oppstår.

– Jeg frykter at de som feiltolker celleprøvene til norske kvinner enten mangler kompetanse eller har et alt for høyt arbeidspress.

– Alvorlige konsekvenser

– Disse kvinnene har ikke fått den oppfølgingen de skulle hatt, og det fikk alvorlige konsekvenser for dem. Vi mener at alle disse 66 kvinnene mest sannsynlig kunne ha unngått å få kreft hvis prøvene hadde blitt fulgt opp på riktig måte, fastslår NPEs direktør Rolf Gunnar Jørstad.

NPE har gått gjennom sine erstatningssaker som omhandler forsinket diagnose av livmorhalskreft. Sakene er fra perioden 2014 til oktober i 2018.

81 prosent av sakene gjelder feiltolkning av prøvesvar eller undersøkelse, resten gjelder at funn ikke er fulgt opp, eller at det ikke er tatt prøver.

I 72 prosent av sakene mener NPE at kvinnene har en dårligere mulighet for å overleve kreften fordi kreften ikke ble oppdaget tidlig nok. To kvinner døde av feilen som ble gjort.

– Det er trist å se de alvorlige konsekvensene for disse kvinnene. Mange av dem er kvinner i 20- og 30-årene, som har fått skader og nedsatt livskvalitet. For eksempel ser vi kvinner som mister muligheten til å få barn fordi de får fjernet livmor og eggstokker. De får plager med for tidlig overgangsalder og problemer med urinveiene. Mange får fjernet lymfeknuter, som fører til varige problemer, sier Jørstad.