Hjembygda i sjokk etter drapet på Maren (28): – Så ufattelig trist

– At de døde på denne måten, gjør vondt. Det gjør ekstra vondt at dette skjedde så tett opp mot jul. Det blir ikke en lett jul for familien. Vi skal følge dem opp, sier en preget ordfører Reinert Kverneland (H) i Time kommune til TV 2.

Mandag kveld tok kommunens kriseteam med familien til Maren Ueland (28), og overleverte det tunge budskapet om at 28-åringen fra Bryne og danske Lousia Vesterager Jespersen var funnet brutalt drept i Atlasfjellene i Marokko.

De to kvinnenes mødre bekrefter begge å ha mottatt dødsbudskapet fra Marokko.

Uelands mor, Irene Ueland, la ut dødsbudskapet på Facebook mandag kveld.

Louisas mor, Helle Jespersen, sier til avisen at hun er dypt rystet etter politiet kom med dødsbudskapet på døren hennes mandag kveld mens hun satt og så på julekalenderen sammen med sine tre andre barn.

– Plutselig ringte det på døren. Da jeg gikk ut og så to betjenter, visste jeg hva som hadde skjedd. Jeg brøt sammen. Det er hardt at hun har fått halsen skåret opp og at vi ikke vet om hun har lidd, sier hun til avisen BT.

– Ufattelig trist

Ordfører Kverneland sier at hele kommunen er i sorg.

– Time er en kommune på rundt 19.000 innbyggere, men mange kjenner hverandre. Dette er ufattelig trist. At en ung dame på 28 år blir revet bort, er usigelig trist. Hele kommunen er i sorg, sier ordføreren i Time kommune til TV 2.

De to kvinnene som ble drept i Marokko var studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge. Tirsdag formiddag samles medstudenter og faglærere i Bø i Telemark.

Det flagges på halv stang på Campus Bø tirsdag. Foto: Universitetet i Sør-Norge

– Vi har i dag fått den vonde beskjeden om at to USN-studenter ved campus Bø er drept i Marokko. Jeg skal møte deres medstudenter og faglærere i dag. De er i sorg og i først omgang konsentrerer vi oss om å ta vare på dem og etter hvert vil vi arrangere en minnestund, sier rektor Petter Aasen.

– Erfarne friluftsfolk

De to studentene gikk andre året av et bachelorprogram i friluftsliv – «tur- og naturveiledning» – som universitetet tilbyr i Bø i Telemark.​

– De var erfarne friluftslivsfolk. Jeg har fått beskjed om at de var på en måneds lang privat ferie i Marokko. Reisen var godt planlagt og den gikk til et område som regnes for å være sikkert, sier rektor.

Universitetet fikk meldingen om at de to var funnet drept natt til tirsdag.

– Allerede i natt og i løpet av morgentimene har fagmiljøet vært i kontakt med medstudenter. De er samlet og blir tatt vare på. Som universitet vil uttrykke stor medfølelse overfor foreldrene og familiene til de to studentene, sier rektor.