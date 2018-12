José Mourinho ferdig i Manchester United

I en kort og konsis melding på sine hjemmesider bekrefter Manchester United nyheten: José Mourinho er ferdig i klubben.

Carrick leder laget

«Manchester United har annonsert at José Mourinho har forlatt klubben. Vi ønsker å takke ham for arbeidet under tiden i Manchester United og ønsker ham suksess i fremtiden».

Ifølge The Times-journalist Martyn Ziegler skal Mourinho ha fått beskjeden om at kontrakten hans blir terminert i et møte med United-direktør Ed Woodward tirsdag morgen.

En midlertidig manager vil bli utnevnt for de resterende kampene denne sesongen. Vedkommende vil være en ekstern person og blir offentliggjort innen de kommende 48 timene.

Det jobbes også for å finne en permanent erstatter som leder laget fra neste sesong. Mirror og flere andre britiske medier skriver at Michael Carrick og Kieron McKenna leder laget de kommende dagene.

De elendige resultatene denne sesongen ble den meritterte portugiserens bane. United er hele 19 poeng bak ligaleder Liverpool og sakker akterut i kampen om en topp fire-plassering.

– Jeg er egentlig overrasket over at det skjer nå. Jeg trodde han skulle få Champions League-kampene (mot PSG i februar journ.anm), og så være ferdig. Jeg trodde ikke de hadde tenkt å sparke ham i og med at både resultatene og fotballen har vært dårlig også tidligere, og de har valgt å beholde ham tidligere, sier TV 2s Premier League-ekspert Simen Stamsø-Møller.

Flere har ropt på Mourinhos avgang flere ganger denne sesongen etter gjentatte svake prestasjoner - senest mot erkerival Liverpool søndag.

– Det kommer ikke som et sjokk på noen som helst måte, men akkurat at det skulle komme i dag var en ikke forberedt på. Men jeg må si at det er en riktig avgjørelse av Manchester United, selv om det også er en trist dag. De har famlet i blinde lenge nå, og Mourinho må betale prisen for at den store flotte historiske klubben ligger så langt nede som de gjør. Fotballens mekanismer er faktisk slik at det er treneren som må ta ansvar og gå, sier Brede Hangeland.

Svake resultater og konflikter

Mourinho kom til United sommeren 2016 med mål om at klubben igjen skulle bli den stormakten den var under Sir Alex Ferguson. Paul Pogba ble gjort til verdens dyreste og flere spillere ble signert, men suksessen uteble. Sjetteplassen i Premier League var en stor skuffelse til tross for at man vant både ligacupen og Europaligaen.

Fjorårssesongen ble en liten opptur med andreplass og en kontraktsforlengelse for Mourinho, men denne sesongen har ting raknet mer og mer for rødtrøyene. Helt siden sommeren da Mourinho åpenlyst klaget på klubbens manglende evne til å signere spillerne han ønsket seg, har det vært tydelig at 55-åringen har vært på kollisjonskurs med styret. Flere ganer har også Mourinho kritisert egne spillere, blant dem Pogba, uten filter i media,