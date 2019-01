Agnes (16): – Det finnes noe positivt ved å sende nudes

​Hver femte jente på 15 år og hver fjerde gutt på 18 år har sendt nakenbilder eller såkalte «nudes» av seg selv, viser tall fra 2018 fra Medietilsynet.

Nå har Redd Barna laget en rapport som viser hva slags holdninger de unge har til intime bilder.

Et av budskapene fra rapporten er at de voksne må slutte å kjefte og heller prøve å forstå hvorfor unge sender nakenbilder.

Har forsket på sexting

Stine Nygård fra Sex og politikk har skrevet mastergrad om det som kalles «sexting».

– Sexting er å sende eller motta seksuelt eksplisitte eller antydende tekstmeldinger, bilder eller videoklipp gjennom digitale kommunikasjonsverktøy som Snapchat, forteller Nygård til God morgen Norge.

Fenomenet handler ikke bare om å sende nakenbilder, men også mer uskyldig, flørtende innhold.

Nygård forteller at sexting er like utbredt blant ungdom som voksne. Det som kjennetegner unge som sexter, er at de har debutert seksuelt og er involvert i et romantisk forhold.

– Alle har et forhold til det

Samfunnsdebattant Agnes Nordvik (16) går i første klasse på videregående skole. Hun sier at intime bilder er hverdagskost for dagens unge.

– Alle kjenner noen eller har selv mottatt eller sendt nudes, forteller hun til God morgen Norge.

Hun understreker videre at nakenbilder ikke nødvendigvis er så farlig som foreldregenerasjonen skal ha det til.

– Jeg tror det kan være mye positivt og fint ved å sende nudes. Det er en form for flørting. Jeg tror det har mange positive sider som man ikke snakker om, og som foreldregenerasjonen glemmer når de står og kjefter, sier Nordvik.

Et tveegget sverd

Assisterende daglig leder ved Sex og samfunn, Tore Holte Follestad, er enig i at det finnes positive sider ved å sende intimt innhold, men presiserer at man må ha to tanker i hodet samtidig.

– Det å uttrykke seg seksuelt på en eller annen måte, og formidle til verden at «her er jeg og sånn ser jeg ut», er greit. For det å sende et bilde av seg selv til noen som vil ha bildet, gir ingen grunn til panikk, sier Follestad.

– Det som kan bli problematisk, er hvis noen gjør noe de ikke skal med det bildet, fortsetter han.

Follestad forstår at det kan være vanskelig for foreldregenerasjonen å ha et avslappet forhold til barnas seksuelle utforskning, men poengterer at moralske pekefingre sjelden hjelper.

– Man kan kanskje spole tilbake til sin egen ungdom, og tenke at hver generasjon gjør ting som den forrige generasjonen synes er helt galskap, sier Follestad.