Hockeyprofilens mørke fortid: – Jeg følte mye skam

– Jeg var livredd for å miste hockeyen. Det var det jeg var mest glad i, og jeg trodde jeg kom til å miste absolutt alt jeg hadde. Det var en tøff periode, og jeg følte mye skam også. Jeg hadde veldig dårlig samvittighet overfor familien. Det har jeg i bakhodet hver dag fortsatt, sier 29-åringen.

– Sparta slo en ring rundt meg

Selv om Kristiansen fryktet for fremtiden ga klubben han en ny sjanse.

– Sparta slo en ring rundt meg. Jeg ble tatt inn på kontoret av Sjur Robert Nilsen og Tore Jobs, og de sa at da jeg slapp ut kunne jeg komme tilbake til Sparta. De støttet ikke handlingen jeg hadde gjort, men de støttet meg. De ville ikke dømme meg, og det betydde utrolig mye for meg. Det gjorde at jeg kuttet ut mange venner, og konsentrerte meg kun om hockey. Det er mye takket være dem at jeg sitter her i dag og har hatt den fine karriéren jeg har hatt, understreker han, og legger til:

– Det er det som er så fint med hockey. Vi tar vare på hverandre.

Etter et kort opphold i tyske Krefeld Pinguene, der han havnet på kant med treneren, ble det retur til moderklubben.

Stavanger Oilers ønsket 29-åringen tilbake, men valget falt på moderklubben.

– Jeg har lyst til å vinne igjen med Sparta, det er det som motiverer meg nå. Da jeg vant med Sparta i 2011 var det kanskje den beste følelsen jeg har hatt som hockeyspiller noen gang. Jeg jobber med ungguttene som er på vei opp, og jeg har lyst til å være en av lederne som har vært med på å vinne med Sparta. Det er mange av gutta som snakker mye med meg, og det setter jeg veldig pris på. Jeg har lyst til å hjelpe dem til å ta riktige valg, for jeg ser litt meg selv i noen av dem, avslutter Kristiansen.

