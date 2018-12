NRK melder at det var Maren Ueland (28) fra Bryne som ble drept i Marokko.

Den andre drepte kvinnen er danske Louisa Vesterager Jespersen (24).

De to kvinnenes mødre bekrefter begge å ha mottatt dødsbudskapet fra Marokko.

Uelands mor, Irene Ueland, la ut dødsbudskapet på Facebook mandag kveld.

– Hun var så utrolig god. Hennes første bud var sikkerhet. Jentene hadde tatt alle forholdsregler før de la ut på denne turen, sier Irene Ueland til NRK.

Politiet i Sør-Vest politidistrikt bekreftet tirsdag overfor TV 2 at kvinnen som ble funnet drept, var 28 år og kom fra Bryne i Rogaland.

– Jeg kan bekrefte at vi har bistått med å varsle den drepte kvinnens nærmeste pårørende, som er bosatt på Bryne, sa operasjonsleder Kurt Løklingholm i Sør-Vest politidistrikt.

Mor i sorg

Det var mandag ettermiddag marokkanske medier meldte at to skandinaviske kvinner var funnet døde i Al Haouz-området sør for Marrakesh.

Kvinnene ble funnet i et avsidesliggende fjellområde i nærheten av landsbyen Imlil i Atlasfjellene.

Louisas mor, Helle Jespersen, sier til danske BT at hun er dypt rystet etter politiet kom med dødsbudskapet på døren hennes mandag kveld, mens hun satt og så på julekalenderen sammen med sine tre andre barn.

– Plutselig ringte det på døren. Da jeg gikk ut og så to betjenter, visste jeg hva som hadde skjedd. Jeg brøt sammen. Det er hardt å vite at hun har fått halsen skåret opp og at vi ikke vet om hun har lidd, sier hun til avisen.

Brutale drap

​De to kvinnene skal ha blitt funnet med knivskader på halsen og lokalt politi har opprettet kriminaletterforskning.

Marokkanske myndigheter bekreftet tirsdag at én person er pågrepet.

Ifølge innenriksdepartementet i landet jakter politiet på flere mistenkte i saken, men det er ikke kjent hvem dette er, melder nyhetsbyrået AFP og NTB.

– Erfarne friluftslivsfolk

De to kvinnene som ble drept i Marokko var studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge. Tirsdag formiddag samles medstudenter og faglærere i Bø i Telemark.

– Vi har i dag fått den vonde beskjeden om at to USN-studenter ved campus Bø er drept i Marokko. Jeg skal møte deres medstudenter og faglærere i dag. De er i sorg og i først omgang konsentrerer vi oss om å ta vare på dem og etter hvert vil vi arrangere en minnestund, sier rektor Petter Aasen.

De to studentene gikk andre året av et bachelorprogram i friluftsliv – «tur- og naturveiledning» – som universitetet tilbyr i Bø i Telemark.

Saken oppdateres.