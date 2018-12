– Det er verre enn slaveri

«Tilsyn i overnattings- og serveringsnæringen 2015-2017»

Antall tilsyn gjennomført: 4.459

Serveringsvirksomheter: 3.404

Overnattingsvirksomheter: 711

Arbeidsavtale: Nesten to av ti av de kontrollerte virksomhetene gir ikke skriftlig arbeidsavtale til sine ansatte.

Arbeidstidsbestemmelsene: 4 av 10 gir ikke godtgjørelse for overtid. To av ti mangler kontroll på de ansattes arbeidstid. I underkant av en tredjedel av de kontrollerte virksomhetene har ikke gjennomført tiltak for å sikre kontroll på arbeidstiden til de ansatte. Like mange mangler arbeidsplaner med oversikt over hvem som skal jobbe til hvilke tidspunkter.

Verneombud: 6 av 10 har ikke valgt verneombud. Av de som har verneombud mangler 6 av 10 lovpålagt opplæring.

HMS-opplæring: Mer enn hver tredje arbeidsgiver mangler lovpålagt HMS-opplæring.

Kartlegging og risikovurdering: Over halvparten mangler systematisk oversikt over risikofaktorene på arbeidsplassen og har heller ikke satt i gang tiltak for å håndtere disse.

BHT: Halvparten av de kontrollerte virksomhetene er ikke tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste.

Vold og trusler: I 2017 ble det i 1093 tilsyn kontrollert om arbeidsgiver hadde rutiner for forebygging og håndtering av vold og trusler. 1 av 4 virksomheter fikk pålegg på dette.

Kilde: Arbeidstilsynet