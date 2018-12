Hjemmelaget ribberull og lammerull

Kok opp vann, salt, laurbærblad, hel pepper, hel nellik og eventuelt 2-3 hele allehåndekorn. Legg buklisten i det kokende vannet (vannet skal dekke buklisten) og la den trekke ved 80 grader i ca 1 ½ time. Ta opp buklisten og la den hvile i ca 15 min. Brett den så dobbelt, slik at svorsiden kommer ut. Er buklisten tykk kan den presses uten at den brettes dobbelt. Legg sylten under press natten over. Stikk hel nellik i svoren og legg sylten i saltlake til lettsalting i 3-4 dager. For videre oppbevaring legges sylten i en svak saltlake/oppbevaringslake.

Lammerull

For å få rødfargen på lammerullen brukes salpeter (kjøpes på apoteket). Sløyfes salpeter blir rullen grå på farge, men like god på smak.

ca 1 kg lammeside uten ben

For å få en mer kjøttfull rull kan strimlet lammekjøtt fra for eksempel ytrefilet eller benfri høyrygg av lam legges på kjøttstykket før det rulles eller sys sammen.

Krydderblanding:

1 ss salt

ca 1/2 ts pepper

¾ ts malt tørket ingefær

1-2 ss finhakket løk (kan sløyfes)

1/2-1 krm salpeter (for farge)

1 ½ ss gelatinpulver

Fjern eventuelle ben og brusk på lammesiden. Den tynne hinnen på innsiden av siden fjernes også. Skjær til slik at stykket får rette kanter. Det du skjærer av kan du legge inn i rullen sammen med eventuelt annet lammekjøtt.

Bland sammen krydder, løk, salpeter og gelatinpulver og dryss/vend inn i kjøttet.

Rull kjøttet fast sammen, start rullingen fra den enden som har mest kjøtt og surr rullen med bomullstråd. Eller bruk en stor nål og sy rullen med bomullstråd.

Prøv å få en jevn fasong på rullen.

Legg rullen i plastpose i kjøleskapet et døgn, slik at salt og krydder får trekke inn i kjøttet.

Pakk rullen fast inn i et rulleklede (f.eks. et kjøkkenhåndkle) og surr med bomullstråd. Legg rullen i kokende vann og la trekke ved 80 grader i ca 2 timer. Trekketiden er avhengig av tykkelsen på rullen.

La den ferdig kokte rullen hvile 15-20 min før den legges under lett press. Øk presset etter hvert som rullen avkjøles (til ca 6 kg).

Rullen bør ligge i press ca 1 døgn.

Rullen oppbevares i svak saltlake/oppbevaringslake.

Skal rullen fryses bør den fryses rå.

Oppbevaring av sylte (og annet julepålegg som for eksempel lammerull, okserull, kokt tunge, lammelår, juleskinke) gjøres best i en saltlake .

Svak saltlake/oppbevaringlake:

Dette er den ideelle lake til å oppbevare julens pålegg i. Legges pålegget i plastposer/fryseposer vil det fort bli surt. I saltlake kan kjøttpålegget oppbevares uten problem i 10-14 dager. Laken bør stå kaldt og pålegget bør være dekket av saltlake. Lag et stort kar med saltlake og legg ned både hjemmelaget og ferdigkjøpt pålegg (i hele stykker). Får laken et tynt gråskimmrende belegg på toppen er det på tide å lage ny lake. Skyll godt av pålegget og legg det tilbake i den nye laken.

300 g salt

5 l vann

1 ss sukker

1-2 laurbærblad

Rør saltet ut i vannet til det har løst seg opp. Laken trenger ikke kokes.

