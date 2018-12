– Hovedvannledningen til vannforsyninga er gravd over, i forbindelse med utbygging av ny riksvei 80. Kommunens personell er i gang med å reparere lekkasjen, sa kommunaldirektør Knut Hernes i en pressemelding tidligere tirsdag formiddag.

Uhellet fant sted ved Stormyra. Ifølge Avisa Nordland var området helt fra Stormyra, via flyplassen og helt til andre siden av sentrum berørt.

Kommunen kunne først ikke garantere at vannet skulle være tilbake tirsdag. Rundt klokken 10.40 opplyser imidlertid kommunen at vannet nå er tilbake.

– Vannet er koblet om og alle berørte skal nå ha vann i kranene igjen. Men noe redusert vanntrykk og misfarget vann vil kunne være der. I løpet av to timer vil det være som normalt igjen, opplyser ordfører Ida Pinnerød som leder krisestaben i Bodø kommune.

Ifølge kommunikasjonsdirektør Randi Angelsen ved Nordlandssykehuset satte sykehuset katastrofestab da vannmangelen ble kjent, og ledelsen ble samlet i sykehusets katastroferom for å undersøke hvordan vannmangelen ville påvirke driften ved sykehuset.

– Det er selvsagt svært alvorlig når vannet er borte, særlig med tanke på de som jobber med liv og helse. Derfor er det viktig for oss at reserveløsningen fungerte, og at det ble raskt rettet opp, sier ordfører Pinnerød.

Flere skoler, kjøpesentre og annen infrastruktur ble også berørt av vannmangelen. Bodø videregående skulle holde stengt, og alle elevene skulle være ute innen 10.30. Det er usikkert om skoledagen gjenopptas nå som vannet er tilbake.

Bodøs innbyggere ble mandag varslet om at det kom til å være noe redusert vanntrykk i forbindelse med arbeidet på Stormyra, men normal vannforsyning skulle ellers være opprettholdt.