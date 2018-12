Da Audi bestemte seg for å lage superbilen R8, gjorde de det skikkelig. To seter, midtmontert V8- eller V10-motor, ekstreme ytelser, design som man la merke til – og et rått lydbilde.

Her gikk man rett og slett i strupen på merker som Ferrari og Lamborghini. Ikke akkurat noe hverdagslig sak for Audi.

I Norge var dette en modell som knapt ble solgt som ny i 2008. Mye av forklaringen på det var naturligvis prisen. Den startet på drøyt 1,8 millioner kroner. I tillegg var Janteloven en faktor, blant en del av de som faktisk hadde råd.

Men de siste årene har heldigvis det å skille seg ut når man kjøper bil, blitt langt mer akseptert.

Og siden prisen på en 10 år gammel R8 nå er under en tredjedel av det den kostet ny, er det kanskje på tide å slå til. Har du vært ekstra snill i år?

Over 300 km/t

Den rimeligste R8-en i bruktmarkedet akkurat nå, er en 2008-modell som har rullet 119.000 kilometer.

Den ligger med en prisantydning på 619.000 kroner. Mye penger, men likevel – her får du altså en vaskeekte superbil.

V8-motoren på 4,2 liter byr på solide 420 hk. 0-100 km/t leveres på 4,6 sekunder – og toppfarten er 301 km/t.

Vi tar med at oppgitt forbruket er 1,36 l/mil – og at det tallet naturligvis er høyst teoretisk. Du havner raskt på 2 liter på mila. Men kjøper du en slik bil, er det noe du skryter av, og ikke noe du gremmes over.

Ta en titt på bildet. Ville ikke en slik bil gjort seg utenfor huset ditt?

Kan åpnes med en gang

I motsetning til mange andre 10 år gamle superbiler, er dette en julegave du ikke trenger å være redd for å bruke med en gang. Her er det bare å pakke opp og legge i vei på første tur. Takket være quattro firehjulsdriften, byr ikke norske vinterføre på noen store utfordringer. Bare pass på at bakkeklaringen holder ...

Ja, også er det selvsagt noe som heter veisalt. Men ærlig talt, skal du la det hindre deg i å bruke bilen du nettopp har kjøpt deg? Det finnes vaskehaller ...

Det står riktignok ikke noe om vinterdekk i annonsen – så akkurat det må forhandles om.

Interiøret synes vi har holdt seg bra. Audi har gjort en solid jobb med opplevd kvalitet og det gir et passe eksklusivt preg.

Sort og mer sort

Når det gjelder utstyr er R8-ene ganske bra utstyrt allerede i utgangspunktet. Denne bilen har sort helskinn som har varme, xenonlys og LED-markeringslys, navigasjon, klima, ryggekamera og adaptivt understell, for å nevne noe.

Utvendig er det sort metallikk-lakk som gjelder. Kanskje ikke det mest vågale på en slik bil, men all statistikk viser jo at nordmenn liker svarte biler veldig godt.

Flere å velge i

Den bilen vi omtaler her er den klart billigste vi har sett. Og i annonsen er det ingenting som indikerer at det skal være noe galt med bilen.

Likevel, en grundig sjekk er både nødvendig og viktig. Det koster mye å fikse på disse bilene. Gå derfor historikken nøye etter i sømmene, og få gjerne en tilstandsrapport fra noen som virkelig kan slike biler.

I skrivende stund er det 28 andre R8-er å velge mellom på bruktmarkedet, så utvalget er bra. De aller fleste er V8-utgaven. Men det ligger også en 2010 V10-modell for salg. Da blir imidlertid prisen en helt annen ...

Audi R8 til litt over 600.000 kroner. Da begynner det å bli oppnåelig for ganske mange ... Faksimile: Finn.no

