Det er den svenske avisen Expressen som skriver at FK Haugesunds førstekeeper Per Kristian Bråtveit (22) er på vei til Djurgården.

Ordknapp keeper

Den svenske klubben er enig med rogalendingene om overgangssum og det gjenstår kun detaljer før avtalen blir en realitet. Det er ventet at den medisinske teten skal gjennomføres onsdag i Stockholm.

– Jeg har ingen kommentar, enkelt og greit, flirer Bråtveit i telefonen til TV 2.

Djugården, som endte nede på sjuendeplass i Allsvenskan denne sesongen, gir Bråtveit ansvaret med å erstatte keeperlegenden Andreas Isakson (37). Den tidligere landslagskeeperen la opp etter sesongen.

– Vi har sett på et par målvakter - blant annet i Norge. Det kan jeg bekrefte. Så får tiden vise hva som skjer, sier sportssjef Bosse Andersson til Expressen.

Gode skussmål fra TV 2s ekspert

Bråtveit, som har kontrakt ut 2019, står med ni kamper for det norske U21-landslaget og har allerede i en alder av 22 år 117 kamper for FK Haugesund. Keepertalentet måtte stå over sesongens siste kamp mot Start grunnet brudd på klubbens disiplinærreglement. FKH endte på fjerdeplass med 33 baklengsmål - det var tredje best i Eliteserien.

Jesper Mathisen har latt seg imponere av Haugesunds sisteskanse og mener kun André Hansen var bedre i Eliteserien i år.

– Bråtveit har vært mye mer stabil enn tidligere i 2017, og han har holdt nullen 12 ganger i serien! Han er blitt tryggere i feltet, bedre med beina og fremstår med mer naturlig autoritet, sa TV 2s eksperten da han plukket ut årets lag.

TV 2 har tidligere skrevet at Djurgården også er interessert i å hente Ranheim-spiller Aslak Fonn Witry. Ifølge Expressen vurderer nå Witry, som har gjennomført den medisinske testen, om han vil signere for klubben.

Det har ikke lyktes TV 2 å komme i kontakt med FK Haugesund for en kommentar.