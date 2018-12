Neste år lanserer Porsche sin aller første elbil. Den er bare én av en rekke kommende elbiler fra sportsbilprodusenten.

Innen 2022 skal Porsche nemlig investere mer enn 6 milliarder euro i elektrisk mobilitet.

Førstemann ut har fått navnet Taycan, og har kostet rundt 500 millioner euro i utvikling.

Og apropos navnet: Her har det visst vært flere versjoner på uttalelse ute og gå. Derfor har Porsche nylig sluppet en video som ganske enkelt forteller hvordan modellnavnet skal uttales.

600 hk

Porsche forteller samtidig at navnet er ment for å markere sin betydning i Porsche-familien. Det skal være friskt, dynamisk og noe som forteller en følelsesmessig, sammenhengene historie. Taycan kan enkelt oversettes til «livlig, ung hest».

Og livlig er det ingen tvil om at bilen blir. Konseptbilen vi har sett så langt er utstyrt med to elmotorer på til sammen 600 hk. 0-100 km/t serveres på under 3,5 sekunder og rekkevidden er oppgitt til 500 kilometer, målt etter den gamle NEDC-standarden.

Interiøret på konseptbilen er gjenkjennelig med dagens modeller fra Stuttgart.

Nordmenn venter spent

Det er mot slutten av 2019 vi får se de første produksjonsklare bilene. Før den tid skal Porsche kjøre et omfattende testprogram. 60 utviklere har blant annet vært på tur med 21 kamuflerte prototyper i Sør-Afrika, hvor de har forsket på hvordan bilen takler ekstrem hete.

Kuldetester står også på programmet. Det er nok slett ikke utenkelig at vi får se Taycan på våre breddegrader etter hvert. Da er bilen også på mange måter på «hjemmebane».

Norge er faktisk det første landet i verden som tar i mot reservasjoner på Taycan. Det startet i vår. Og allerede etter første dag, avslørte den norske importøren at hele 1.500 kunder hadde betalt inn depositumet på 20.000 kroner.

