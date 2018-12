Dataspillet Fortnite har tatt spillverden med storm det siste året, og er antatt å være blant tidenes mest populære.

Online-spillet er utviklet av det amerikanske selskapet Epic Games, og Fortnite er blant annet blitt kjent for de ulike dansene det går an å utføre med karakterene i spillet.

Nå har Epic Games blitt saksøkt for å ha stjålet en «verdenskjent» dans, skriver TMZ.

Carlton-dansen

Alfonso Ribeiro (47), som for de fleste er best kjent som figuren Carlton Banks, anklager nå spillgiganten for å ha kopiert dansen han utfører i serien «Fresh Prince of Bel Air».

I dokumenter TMZ har fått tilgang på, står det skrevet at Fortnite i januar i år ga ut en ny dans i spillet kalt «Fresh Emote».

Se dansen her:

Denne dansen mener Ribeiro er en tro kopi av trinnene han selv hevder å ha skapt på 90-tallet.

Ifølge det amerikanske kjendisnettstedet står det også i dokumentene at Ribeiro er midt i en prosess for å ta patent på dansen.

– Epic Games har fått rekordoverskudd fra nedlastbart innhold i spillet, inkludert Fresh Emote. Likevel har de mislyktes ved å unnlate å kompensere eller be om tillatelse fra Mr. Ribeiro for bruken av hans ikoniske, intellektuelle eiendom, sier Ribeiros advokat, David Hecht, til TMZ.

Ikke første søksmål

Epic Games og Fortnite har også tidligere blitt saksøkt av rapperen 2 Milly for å ha stjålet dansen fra 2015 kalt «Milly Rock», som i spillet er har fått navnet «Swipe It».

2 Milly, hvis egentlige navn er Terrence Ferguson, hevder å ikke ha blitt spurt eller tilbudt penger av spillgiganten.

I rapperens søksmål nevnes det i tillegg at Snoop Doggs kjente bevegelser i musikkvideoen til «Drop It Like It's Hot» også kopiert i dataspillet, skriver Daily Mail.

Epic Games sier til TMZ at de ikke kommenterer pågående rettsaker.​