Dette bekrefter politiet i Sør-Vest politidistrikt overfor TV 2.

– Jeg kan bekrefte at vi har bistått med å varsle den drepte kvinnens nærmeste pårørende, som er bosatt på Bryne, sier operasjonsleder Kurt Løklingholm i Sør-Vest politidistrikt.

SISTE: VG får opplyst fra en kilde tett på etterforskningen i Marokko at politiet i Marokko skal ha arrestert og mistenkt én person for drapene på en norsk og en dansk kvinne.

Det var mandag ettermiddag marokkanske medier meldte at to skandinaviske kvinner var funnet døde i Al Haouz-området sør for Marrakesh.

Brutale drap

De to kvinnene, hvor den ene var norsk og den andre dansk, skal ha blitt funnet med knivskader på halsen, og lokalt politi har opprettet kriminaletterforskning.

Ifølge lokale marokkanske medier bar åstedet preg av brutale handlinger, men ingen skal så langt ha blitt pågrepet for handlingene.

En norsk politimann som jobber for politiets utlendingsenhet i Rabat er på vei mot området hvor de to jentene ble funnet drept.

– Etterforskningen vil foregå i samarbeid med marokkansk politi, og vi vurderer også å sende etterforskere herfra, sier kommunikasjonsrådgiver Axel Due i Kripos til TV 2.

Teltet i fjellområde

Kvinnene ble funnet i et avsidesliggende fjellområde i nærheten av landsbyen Imlil i Atlasfjellene.

Imlil, som ligger 70 kilometer fra Marrakech, blir ofte brukt som utgangspunkt for turer til fjellet Toubkal, det høyeste fjellet i Nord-Afrika.

En turist opplyser at de to kvinnene ikke skal ha hatt en egen guide, men teltet i nærheten av overnattingsstedet Club Alpin Francais (CAF) ved foten av Toubkal-fjellet.

Fikk dødsbudskap på døren

Den danske jenta som ble drept er Louisa Vesterager Jespersen (24), skriver danske BT.

Louisas mor, Helle Jespersen, sier til avisen at hun er dypt rystet etter politiet kom med dødsbudskapet på døren hennes mandag kveld mens hun satt og så på julekalenderen sammen med sine tre andre barn.

– Plutselig ringte det på døren. Da jeg gikk ut og så to betjenter, visste jeg hva som hadde skjedd. Jeg brøt sammen. Det er hardt at hun har fått halsen skåret opp og at vi ikke vet om hun har lidd, sier hun til avisen.

Saken oppdateres!