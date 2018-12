Et fotball-VM i desember blir snart virkelighet.

I juli bekreftet nemlig det internasjonale fotballforbundet (FIFA) at VM i Qatar i 2022 vil bli spilt mellom 21. november og 18. desember.

Nøyaktig fire år før VM-finalen i Qatar har arrangøren avslørt hvordan finalearenaen i den nye byen Lusail vil bli seende ut.

Lusail Stadium ligger 15 kilometer nord for hovudstaden Doha og koster 40 milliarder euro, eller rundt 410 milliarder norske kroner, å bygge.

Arenaen er dekket i gullbelegg, rommer 80.000 tilskuere og skal stå klar i 2020.

Den nye arenaen er en av åtte VM-anlegg som BBC tidligere har skrevet har en samlet prislapp på smått ufattelige 1,8 billioner kroner.

BYGGER NY ARENA: Byggingen av finalearenaen i 2022 er i gang. Foto: Handout

Byggingen av de svindyre VM-anleggene har fått massiv kritikk.

Det har blitt rapportert om slavelignende forhold for bygningsarbeiderne, og flere av gjestearbeiderne skal ha mistet livet på grunn av manglende sikkerhet under byggingen.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen skjønner at fotballfansen reagerer på at VM skal spilles i november og desember.

– Men når FIFA først har dummet seg ut og gitt det til et land hvor det er for varmt å spille om sommeren, så kan man jo forstå det, sa Mathisen til TV 2 Sporten i sommer.

TV 2-ekspert Johan Kaggestad reagerte også.

– Det blir vinter-VM i Qatar. Det er jo helt høl i hue. Ikke minst å legge et fotball-VM til Qatar. Men ved å legge VM til vinterstid så redder de nok lagene, for da er det vel i det minste mulig å leve i varmen Qatar, sa han.

Han mente Qatar aldri burde blitt tildelt fotball-VM.

– En annen diskusjon er jo om Qatar skulle hatt VM. For meg så er det et soleklart nei på det. Nå er det imidlertid blitt sånn, og av klimatiske årsaker så må de altså spille når det ikke er for varmt til å spille, mener eksperten.