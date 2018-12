300 000 pakker venter på å bli plukket opp

– Folk må bli flinkere til hente pakkene. Mange kan ligge helt til de blir sendt til retur til avsender, sier Johanessen.

John Eckhoff jobber som pressesjef i Posten. Foto: Posten

10 millioner julehilsner

Man skulle kanskje tro at kjappe meldinger på mobil eller via sosiale medier, helt hadde tatt over for de tradisjonelle julekortene. Tallene til posten forteller likevel det motsatte.

I løpet av de siste ukene før jul har Posten håndtert 50 millioner brevsendinger. De anslår at cirka 10 millioner av dem er julehilsener.

– Jeg tror de fleste opplever en større glede ved å sende og motta et julekort per post enn på Facebook. I tillegg så er det en viktig del av mange menneskers juleforberedelser, det er tradisjon, sier Eckhoff.

Han har selv med seg en bunke julekort på vei til jobben i dag.

– I baggen har jeg 12 av 105 julekort, som vi pleier å sende hvert år, sier pressesjefen.

For de som ennå ikke har sendt julekort eller julegaver per post, så er ikke alt håp ute. Terminalene og postbudene jobber for full, også på julaften.

– Rådet er klart. Send og hent: Send det du skal sende så snart som mulig. Og hent det du skal hente fortløpende, oppfordrer Eckhoff.