Nathalie (21) fra Eksjö i Sverige har vært savnet siden lørdag kveld. Fredag kveld var hun på en jobbfest og lørdag formiddag skulle hun ta toget til Malmø for å møte broren sin. Men hun kom aldri frem.

Politiet fikk melding om at Nathalie var savnet i 21-tiden lørdag. Tirsdag skriver de i en pressemelding at saken blir etterforsket som en mulig kidnapping ettersom forsvinningen skjedde så uventet.

Videre står det at redningstjenesten og det svenske forsvaret bistår med folk, motorsykler og beltevogner i søket etter den savnede kvinnen.

Sporet mobil

Ifølge Aftonbladet ble mobilen til 21-åringen sporet mandag ettermiddag i et skogsområde i nærheten av Eksjö.

– Vi har funnet en posisjonering av telefonen hennes og det gjøres søk i området. Likevel må vi ikke låse oss til sporet ettersom vi ikke vet om hun har hatt telefonen med seg, sier politiets talskvinne, Åsa Willsund til Aftonbladet.

Avisen skriver at Nathalie skal ha kjøpt en billett til Malmø og sendt en SMS til sin bror. I meldingen skrev hun at hun var på toget og at de snart ville se hverandre igjen.

Nå er det uklart om hun i det hele tatt kom seg ombord i toget.

Operasjonsleder i politiet, Torbjörn Lindquist, sier til Expressen at de vet at hun har kjøpt en billett, men at den aldri ble skannet på toget. De vil likevel ikke utelukke at hun kan ha vært på toget likevel ettersom ikke alle billetter blir skannet ombord.

Politiet skriver i sin pressemelding at to personer har blitt tatt inn til avhør, men at begge er løslatt og ikke lenger mistenkt. De har også gjort søk i området hvor 21-åringen er bosatt og snakket med venner og bekjente, skriver Expressen.

Nå ber politiet om tips dersom noen vet hvor Nathalie kan befinne seg.

Bekymret familie

Nathalies søster, Sussi, forteller til Expressen at de siste dagene har vært tøffe for familien.

– Hun er 21 år og pleier å ha telefonen fastklistret til hånden. Vi har prøvd å nå hun på Snapchat og sjekket alle sosiale medier, men hun har ikke vært pålogget. Ikke en lyd, sier hun til avisen.

Søsteren forteller at Nathalie skulle reise på charterferie med en venn neste helg, men at passet fortsatt lå hjemme.

– Vi er kjempeurolige hele familien. Vi lurer på hvor hun er og hva som har hendt henne. For noe har skjedd, sier Sussi.

Nye søk

Letemannskap fra Missing People gikk manngard i et skogsområde utenfor Eksjö mandag uten hell. Tirsdag formiddag skal de gjøre et nytt forsøk i samme området.

– Vi håper på få med flere frivillige i dag, sier talsperson for Missing People, Tessan Jigfjord, til Expressen tirsdag morgen.

Hun sier terrenget er krevende å lete i.

– Det er en del beitejord i området og fremfor alt skog. Det er også krevende å søke i snøen, forteller Jigfjord til avisen.

Nathalie er omtrent 165 centimeter høy og var kledd i en sort jakke, sort bukse og sorte joggesko. Hun skal også ha hatt med seg en ryggsekk.