Etter 1-3-tapet mot Liverpool øker presset mot Manchester Uniteds manager José Mourinho.

​Se hvordan Manchester United ble slått av Liverpool øverst!

Tapet sørget for at Manchester United ligger på en skuffende sjetteplass på tabellen, hele elleve poeng bak Chelsea på fjerdeplass og kun fire poeng foran Leicester på 12. plass.

Ifølge The Daily Mirror og The Daily Mail vil det imidlertid koste flesk å sparke Mourinho nå i vinter.

Avisene hevder å ha kjennskap til at Manchester United må punge ut med 240 millioner kroner i kompensasjon til Mourinho om han får sparken får nyttår. Portugiseren skrev som kjent under på en ny kontrakt i januar i år.

– Fremtiden ikke avgjort

Foreløpig skal imidlertid ikke Manchester United-ledelsen ha tatt en avgjørelse med tanke på Mourinhos fremtid. The Daily Mail hevder på sin side at Mourinho trolig får fyken dersom han ikke lykkes med å snu resultatene under Manchester Uniteds relativt lette juleprogram.

Sky Sports News-ekspert Jamie Carragher etterlyser endringer på Old Trafford.

– Den største avgjørelsen for Manchester United nå er om de skal gjøre endringer på managersiden før sesongslutt eller etter sesongen. Etter å ha sett dem denne sesongen, er United gode nok til å vinne ligaen? Nei. Er de et lag som burde ligget nede på sjetteplass? Nei, sier Carragher, og fortsetter:

– Et lag som Liverpool er i form, men det er ikke så stor forskjell på kvaliteten til Liverpools spillere sammenlignet med Manchester United. Men får Mourinho nok ut av Manchester United-spillerne? Nei, han er ikke en gang i nærheten, slår eksperten fast overfor Sky Sports News.

Supporterleder: – Fansen har fått nok

Den kjente supporteren og «United We Stand»-redaktøren Andy Mitten mener et klart flertall av fansen nå har fått nok av Mourinho.

– Mange støttet ham i starten av sesongen, og håpet ting ville snu. Men nå sier over 80 prosent av United-fansen i avstemninger på forum og lignende at det vil være en god idé å sparke manageren. Men det er ingen åpenbar plan B, minner Mitten om.

– Folk ramser opp navn som de tror vil erstatte Mourinho. Men å hente en manager som Mauricio Pochettino fra Tottenham er svært usannsynlig, spesielt midtveis i sesongen. Fansen kan imidlertid ikke forstå at så mange talentfulle spillere presterer så dårlig i så mange kamper på rad. De betaler mye penger for å se United spille, og har fullt rett til å ha sine meninger om det som skjer i klubben, sier Mitten til Sky Sports News.

Det har lenge vært spekulert i om Manchester United vil ansette en sportsdirektør for å hjelpe José Mourinho på overgangsmarkedet. Ifølge The Telegraph er disse planene nå lagt på is ettersom Mourinho selv skal ha gitt uttrykk for at han likevel ikke ønsker seg en overordnet sportsdirektør.