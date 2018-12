Tirsdag faller dommen i saken mot Donald Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, som bare fikk tre uker i jobben i 2017.

Advokatene hans har bedt om at han skal få slippe fengselsstraff.

Flynn har erkjent å ha løyet til FBI, og spesialetterforsker Robert Mueller har anbefalt at han ikke skal idømmes soning fordi han har samarbeidet så godt i Russland-etterforskningen.

Det er ikke kjent hva Flynn har bidratt av informasjon med for å slippe fengselsstraff, men han har snakket med spesialetterforsker Mueller og hans team 19 ganger.

Samtidig er det de siste dagene kommet fram at det forårsaket sterke spenninger mellom Flynn og FBI at han løy for de føderale myndighetene om sin kontakt med russerne.

Flynns advokater skal ha hevdet at Flynn løy fordi etterforskerne ikke lot ham ha en advokat til stede under avhøret i januar 2017 og at FBI heller ikke informerte Flynn om at han brøt loven ved å ikke fortelle sannheten.

Flynn erkjente seg i fjor skyldig i å ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland i ukene før Donald Trump ble innsatt som president. I tråd med føderal praksis kan straffen for dette bli på opptil seks måneders fengsel.