Idéen til å rane prostituerte skal tenårings-guttene ha fått etter å ha lest om tilsvarende ran.

Før det brutale ranet bestilte de seksuelle tjenester av ransofrene, via en eskorteside på nettet.

De sju guttene, som var mellom 16 og 19 år gamle da de ranet to prostituerte i Oslo i fjor, er nå dømt. Men bare én av dem må i fengsel.

Fengselsstraffen er på to år og fire måneder, skriver VårtOslo.

Den omfatter også andre forhold. Fem av ungdommene er idømt ungdomsstraff, mens en av dem er dømt til samfunnsstraff.

Opprinnelig planla to av ungdommene å rane prostituerte, men de fikk med seg fem til da de slo til mot en leilighet i Bogstadveien.

Gjennom samtalelogger og chatter på nettet fikk retten godt innsyn i planleggingen. Flere av de tiltalte hevdet riktignok at disse samtalene var oppspinn, men de erkjente i hovedsak de faktiske forholdene i tiltalen.

De to østeuropeiske prostituerte som brukte leiligheten, ble truet med en softgun, en våpenkopi som skyter plastkuler, men ligner på et vanlig skytevåpen. Fire av ranerne var inne i leiligheten, mens de andre holdt vakt utenfor.

Kvinnene sier de fryktet for livet og at de tiltalte ropte at de skulle drepe dem. Dette avviser de tiltalte. En av de tiltalte sloss med kvinnene for å få en sekk han glemte på vei ut.

De tiltalte er også dømt til å betale 60.000 kroner i oppreisning til hver av kvinnene og til å tilbakebetale 130.000 kroner og betale ytterligere 33.000 kroner i erstatning.