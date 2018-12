«Jeg har kanskje ikke alltid vært så bra til å vise det, men hver gang jeg har tatt på meg den røde drakta har jeg vært like stolt som jeg var første gangen», skriver skikongen.

«Og jeg husker fortsatt hvordan det føltes da jeg for første gang tok på meg den røde landslagsdrakta. Og ikke minst da jeg skulle gå ankeretappen for Norge. Det er elleve år siden. Jeg var så nervøs i vekslingsområdet at jeg skalv. Og alt jeg tenkte var at jeg ikke måtte gjøre noen feil.

Dette var det stolteste øyeblikket i mitt liv».

Petter Northug jr. forteller at mange de siste dagene har skrevet til ham og takket for det han gjort i langrennssporet.. Men Northug mener at det er han som skal takke.

«Det dere ikke forstår, er at det der omvendt. Det er jeg som skal takke dere. For de øyeblikkene dere har gitt meg. Alle supportere, kritikere. Alle som har reist seg i setene hjemme foran tv-skjermen, når jeg har nærma meg oppløpet. Alle som har stått på tribunen og veivet og skreket meg fram. Alle som har kritisert meg, og stilt opp i debatter og tordnet i media. Jeg føler ingenting annet enn takknemlighet.

Alle har vært viktige. Alle har fått meg opp og ut på trening om morgenen."

Petter Northug jr. har skrevet et langt innlegg på sin Facebook-side der han ikke bare mimrer om sine største øyeblikk som løper, men også om minner fra oppveksten med sitt nære forhold til bestefaren, Beste.

Femmila i Holmenkollen under VM i 2011 er nok den største opplevelsen for Petter Northug jr, han tar fram duellen mot russeren i dette samme innlegget:

«Jeg lå rett bak Vylegzhanin da vi nærmet oss mål. Hver bevegelse i kroppen hans viste hvor mye lettere og sterkere han var i kroppen enn meg. Jeg hadde ikke mer å gi. Jeg var helt ferdig. Men så løftet jeg blikket. Og så menneskene på hver side av sporet. 100 000 kledd i rødt som skreik og veiva meg fram. Opp bakken, Vylegzhanin rykket, over kulen der det flata ut. Inn på oppløpet. Ut på siden og forbi han.

Jeg kommer aldri til å glemme det»