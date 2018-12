Overlege Eivind Ness-Jensen er en av forskerne bak den omfattende undersøkelsen. Han ønsker å finne ut hvorfor noen blir syke av gluten og hvor mange som faktisk har cøliaki, skriver Adresseavisen.

– Cøliaki er en spesiell sykdom, fordi så mange er rammet uten at de er klar over det, sier forskeren.

Han tror mange går med plager uten å skjønne hva de skyldes.

Overlegen ved medisinsk avdeling ved Sykehuset Levanger skal i gang med en studie som tar utgangspunkt i ferske blodprøver fra 54.000 nordtrøndere som var med i den fjerde Hunt-undersøkelsen.

– Vi håper at vi kan få ny kunnskap slik at vi kan forklare bedre hvorfor sykdommen cøliaki oppstår og hva som er grunnen til at noen får sykdommen og andre ikke. Vi håper vi også kan hjelpe pasientene til en bedre hverdag, sier Ness-Jensen.

Tidligere studier har vist at det er 4-7 ganger flere som har cøliaki enn de som har fått diagnosen. Selv venter han å påvise cøliaki hos mellom 500 og 1000 av deltakerne i Hunt.

(©NTB)