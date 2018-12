Etter mandagens renn fikk Aleksander Aamodt Kilde en spesiell gave, nemlig en statue av seg selv.

Nordmannen ble nemlig vinner av årets Syd-Tirol Cup, og ble blant annet kronet med statuen.

«Avslutter med parallell GS etter det som har vært en suksessfull uke i Dolomittene. Spennende å reise hjem med «meg selv» for å ha vunnet årets Syd-Tirol Cup», skriver Kilde på sin Instagram-konto der han har lagt ved to bilder, et av ham i bakken og et av ham da han mottok statuen.

«Hvor skal du ha denne?»

Det er en strålende blid Kilde på bildet med statuen, og det kom også litt latter fra alpinisten under premieutdelingen.

Innlegget har fått flere tusen likerklikk, og kommentarer fra kjente og ukjente. Aksel Lund Svindal har kommentert med solbrille-emoji og knyttneve-emoji, mens skistjerne Tiril Eckhoff var i det spøkefulle hjørnet.

«Hvor skal du ha denne? Stua?», skriver Eckhoff etterfulgt av en latter-emoji.

Kilde svarer: «haha, godt spørsmål..Altfor creepy å ha stående i stua».

Solid start på sesongen

Kilde tok en solid 7.-plass i mandagsrennet i parallellstorslalåm i Alta Badia. Nok en gang sto Marcel Hirscher øverst på verdenscuppodiet.

Av de norske var det Kilde som imponerte. Fartskjøreren gjorde seg ikke bort i søndagens storslalåm med sin 17.-plass, og mandag kom han best ut av dem Norge hadde på startstreken.

Han knep 7.-plassen foran lagkamerat Henrik Kristoffersen.

– Det er veldig bra. Det er en vellykket helg og uke totalt sett. Jeg kan ikke dra hjem her med noen sure miner nå. Det har gått bra i hvert eneste renn jeg har silt i nå. Så det er utrolig artig. I dag var nok en dag der ting stemte bra, og jeg følte at jeg hadde balanse og kunne klemme på. Litt uheldig med rankingen og fikk tregeste løypen hver gang, men jeg prøvde mitt beste og det holdt til en syvendeplass. Så jeg tar den jeg altså, sier Kilde til TV 2 og smiler.

Lørdag tok han en etterlengtet seier da han overlegent vant utforrennet i Val Gardena. Det var hans første verdenscuptriumf siden 2016. Kilde er fornøyd med sesongstarten.

– Det har vært veldig bra i år. Jeg får bare holde det gående. Jeg føler meg mye mer trygg i år, nå kan ting komme, og utfordringene komme, og jeg tar i mot det og er utrolig happy med hvordan ting fungerer nå, sier 26-åringen.