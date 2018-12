I en videoblogg sier Johannes Høsflot Klæbo langt på vei at han går Tour de Ski. Det vil være første gang han er med til skifesten i Mellom-Europa.

– Det har vært mye snakk om jeg skal gå eller ikke, men jeg kan si så mye som at jeg har lyst til å gå. Så får det være opp til Skiforbundet om jeg får lov til å gå. Men jeg håper jo det, sier Høsflot Klæbo og blinker lurt.

Den endelige bekreftelsen kommer før helgen.

– Da krysser vi fingrene for en god jul, Tour de Ski og alt som er. Om jeg går da, sier Klæbo smilende i et klipp lagt ut på YouTube og fortsetter:

– Jeg krysser fingrene for det nå. Jeg leder ikke Skandinavisk Cup, men håper at jeg kanskje har gjort meg fortjent til det. Vi får vente til torsdag, da kommer det (uttaket).

TV 2-ekspert Petter Skinstad er skråsikker på at Høsflot Klæbo blir å se i Tour de Ski.

– Jeg regner med han får lov til å gå hvis han vil. Alt annet ville vært en sensasjon. Det er veldig gledelige nyheter for Norges Skiforbund, FIS og Tour de Ski at fjorårets verdenscupvinner og største profil vil være med. Det er et løpsprogram som passer ham veldig godt, med korte renn og et par skøytesprinter, sier han.

– Tour de Ski light

Årets Tour de Ski innledes med sprint. Deretter er det en 15-kilometer, en ny sprint og tre 15-kilometere før det hele skal avgjøres opp alpintbakken i Val di Fiemme.

– Det er nesten Tour de Ski light, mener Skinstad.

Derfor mener eksperten at det aldri har vært en bedre mulighet til å lykkes i både Touren og i ski-VM.

– Det er mye mindre risiko med tanke på VM. Det er bare relativt overkommelige distanser, så jeg tror det vil sitte mindre i kroppen. Tour de Ski er ferdig allerede 6. januar. VM er i slutten av februar, så man har god tid til å ta 14 rolige dager og så legge inn en god treningsperiode, sier Skinstad.

– VM er verken i høyden eller veldig langt bort, så forberedelsene trenger ikke være voldsomme og spesielle. Er det ett år det går an å kombinere VM og Tour de Ski, så er det i år, fortsetter TV 2-ekspert.

– Må tørre å hvile

Klæbo droppet i fjor Tour de Ski for å stå best mulig rustet til OL i Pyeongchang. Også denne sesongen har det vært usikkert om han blir med. I februar skal verdenseliten kjempe om VM-medaljer i østerrikske Seefeld.

Flere av landslagsløperne har signalisert at det kan være aktuelt å droppe det tøffe rennprogrammet før og etter nyttår. I forbindelse med helgens verdenscuprenn i Davos sa Therese Johaug at heller ikke hun er helt sikker på at det blir Tour-start.