Pepe og Besiktas er blitt enige om å avslutte kontrakten.

Selv om det er midt i sesongen, blir den portugisiske forsvareren ikke med den tyrkiske klubben videre.

Årsaken skal være økonomiske problemer i klubben, der Besiktas ikke har utbetalt lønn til flere av sine spillere, inkludert Pepe. Det erfarer ESPN.

Betalte personalet

Pepe hadde egentlig kontrakt til juni 2019, men har blitt enig med klubben om å avslutte den nå, for å redusere klubbens utgifter etter at de den senere tiden har havnet i stor gjeld.

Pepe var en av de best betalte spillerne på Besiktas.

Før han pakket sakene sine, skal Pepe ha gitt en stor konvolutt med kontanter til medlemmer av personalet. Pengene skal ha vært ment som tips til blant annet vedlikeholds- og kjøkkenpersonalet.

Kilder har fortalt ESPN at det ikke er første gangen Pepe har gitt store summer til personalet, og at han har hatt et godt forhold til dem i løpet av sin tid i Besiktas.

Godt forhold

Det skal ikke være vonde følelser mellom Pepe og Besiktas, og 35-åringen tok sitt siste farvel med klubben på Vodafone Park Stadion, etter søndagens kamp mot Trabzonspor. Kampen endte 2-2.

Pepe har spilt 17 kamper for Besiktas denne sesongen, og står med fem mål.

Han står nå fri til å finne seg en ny klubb, men hvor han ender opp er enda usikkert.

Besiktas har ikke kommet med en offentlig kunngjøring ennå.