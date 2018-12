Etter at Ellen Arnstad åpnet opp om sønnens sykdom i VG Helg har hun fått mange henvendelser fra fortvilte og sinte mennesker. Hun forteller at det er abortdebatten som har gjort at hun nå valgte å gå ut med historien om sønnen, Joachim som er 24 år gammel.

– Folk er frustrerte, sinte og rasende. Jeg har blitt såpass provosert at jeg nå velger å fortelle om vår historie, sier Arnstad til TV 2.

Da sønnen var syv år fikk de beskjeden om at han hadde en genetisk sykdom som ville gjøre at sansene hans gradvis ville svekkes og gjøre han multihandikappet.

– Det har vært en ventesorg i 17 år. Vi visste ikke når han ikke kunne se mer, når han ville få epilepsi, når han ikke kunne gå lenger eller spise lenger. Han har de siste årene vært inn og ut av sykehuset med infeksjoner. Det er dette det handler om og det vi foreldre med stort omsorgsansvar står i, sier Arnstad.

Sansene svekkes gradvis

Da Joachim etterhvert begynte å miste synet var det viktig for Ellen og mannen at gi han mestringsfølelse.

REISTE MYE: Den lille familien på tre reiste mye og det var i utlandet Joakim fikk interesse for eksotisk mat. Foto: Privat

– Det var viktig for oss å tilrettelegge hverdagen for ham slik han ikke skulle føle nederlag da han ikke kunne spille fotball eller stå på ski lenger. Det gjorde vi gradvis. Da han ikke klarte å se målet på fotballbanen, ble han satt til å være hjelpegutt på sidelinjen og fikk passe på vannflaskene til de andre gutta.

Hun forteller at noe av det vanskeligste for henne som mor var da han ikke kunne spise lenger.

– Han elsket mat og hadde en stor interesse for spennende og eksotiske retter. Det var veldig tøft da han ikke greide å svelge maten lenger da har var rundt 20 år. Han måtte få sondemat fordi han ikke greide å spise mer. Før pleide han alltid å spørre om hva vi skulle ha til middag når han våknet om morgenen. Det var en stor glede i hans liv som ble borte, sier Arnstad.

Provosert

Arnstad sier hun provoseres av debatten om levedyktighet.

Ellen Arnstad er administrerende direktør for messesenteret X Meeting Point Norway og kjent for å være tidligere redaktør i Se og Hør. Nå åpner hun opp om den tøffe familietilværelsen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Ikke rør abortloven! Det er en rettighet vi kvinner fortsatt må ha. Det er ikke noe «gråsoneland» mellom alvorlig sykdom og debatten om levedyktighet. Hvem i all verden skal sette grensene for hva levedyktighet er? Min sønn er 24 år og er jo levedyktig og har hatt mange fine opplevelser, men han har også hatt et utrolig tøft liv, sier hun.

Arnstad har senere fått to barn som er friske, selv om det var 25 prosent sjanse for at de skulle få samme sykdom som Joachim.