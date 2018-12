Vantro fotballegende til Hegerberg: – Hva gjør du?

Ada Hegerberg ble historisk da hun ble den første kvinnelige vinneren av Ballon d'Or - Gullballen.

Nå forteller Lyon-stjernen selv om det hun kaller sitt livs største kveld i The Players' Tribune.

I kronikken forteller Hegerberg at hun to uker før Gullballen-utdelingen ble kalt inn på kontoret til en av Lyons assistenttrenere, og at hun der ble spurt om hun kunne holde på en hemmelighet.

– Han sa «hør her, du kan ikke si det til noen.» Jeg sa «ok?». Han sa «du kommer ikke til å si det til noen?» Jeg sa «jeg skal ikke si det til noen. Og så sa han det bare ... Han sa «du kommer til å vinne Ballon d'Or», forteller Hegerberg.

– Når du hører de ordene går det 7000 bilder gjennom hodet. For det er ikke bare Ballon d'Or. Det var tidenes første Ballon d'Or for kvinner. Det var fullstendig overveldende. Jeg begynte å gråte og le på samme tid, fortsetter Lyon-stjernen.

Sprakk med en gang

Assistenttreneren forsikret seg nok en gang om at Hegerberg skulle holde hemmeligheten for seg selv, men det klarte hun ikke.

Ti minutter senere satt Hegerberg i bilen, og ringte sporenstreks moren og faren på Facetime. De var i Paris, på besøk hos storesøster Andrine som spiller for PSG, og moren viste ivrig frem hovedstadens boulevarder da Ada sa noe som fanget oppmerksomheten hennes.

– Jeg sa «mamma, du kommer ikke til å tro dette». Hun snudde kameraet tilbake og ansiktet hennes var fullt av mammabekymring. Hun sa «hva har skjedd nå? Er du OK?!»

– Jeg sa «mamma, jeg kommer til å vinne Ballon d'Or». Og hun bare begynte å gråte. Faren min ristet på hodet, han kunne ikke tro det. Da vi la på, satt jeg bare stille i bilen min og tenkte at det ikke kunne være sant. Det måtte være en drøm, skriver Hegerberg.

– Ada! Det er meg igjen

Men det var så langt fra noen drøm. Etter 14 nervepirrende dager med lite søvn, banket hjertet hennes ekstra hardt da hun ankom prisutdelingen.

– Men så skjedde det noe utrolig. Noe jeg vil huske i 200 år. Så snart jeg satte meg ned, følte jeg noen prikke baksiden av stolen min. Jeg hørte «Hey! Ada! Ada!». Du vet når du går på grunnskolen og vennen din prikker deg på baksiden av stolen for å fortelle deg en hemmelighet? Det var som det. Jeg snudde meg, og der var Roberto Carlos. Han hadde et stort smil. Han sa «Ada! Det er meg igjen!»

Roberto Carlos har 125 landskamper for Brasil, bare Cafu har flere. Han var med på å vinne VM i 2002 og Copa América i 1997 og 1999. Som Real Madri-spiller vant han La Liga fire ganger og Champions League tre ganger.