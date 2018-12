Den tidligere landslagssjefen mislyktes i forsøket på å føre FFK tilbake til 1. divisjon på første forsøk. Nå lar han i stedet den mangeårige Tromsø-spilleren Johansen rykke opp fra rollen som assistenttrener og prøve seg.

Det bekrefter Fredrikstad på sitt nettsted.

– Jeg er klar! Jeg gleder meg til å ta fatt på det som må være en av de mest spennende oppdrag i norsk fotball. Å få lov til å jobbe i en tradisjonsrik klubb som Fredrikstad er noe alle fotballfolk drømmer om. Det som gjør det virkelig spennende er at klubben tør å tenke langsiktig. Ved å fortsette det arbeidet som ble startet under Per Mathias ledelse mener jeg vi er på rett vei. Dette betyr at arbeidssystematikken i hverdagen videreføres. Vi var i sesongen 2018 ikke dyktige nok i det offensive spillet. Vi scoret rett og slett for lite mål. Offensive relasjoner kommer til å være et stort fokus i treningsarbeidet inn mot sesongen 2019. Mange gleder seg til jul, inkludert meg selv. Men aller mest gleder jeg meg til oppstart 7. januar 2019, sier Bjørn Johansen

Overfor VG beskriver Høgmo endringen som helt udramatisk, og han sier at det hele veien har vært planen at Johansen skulle overta som hovedtrener.

Selv skal 59-åringen jobbe 50 prosent som sportslig leder i FFK og 50 prosent med forskning innen ledelse og prestasjonskultur.

– Jeg skal jobbe mer strategisk, utvikle klubben videre på de fleste områder og sørge for at alle ledd i klubben blir ivaretatt på en god måte. Fredrikstad trenger kompetanse, ikke bare følelser, sier Høgmo til avisen.

