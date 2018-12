Juleborddrapet i Holmenkollen:

Drapssiktet (37) fengslet i fire uker

POLITIARBEID: Politi og krimteknikere jobbet på stedet i morgentimene etter drapet natt til lørdag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Den 37 år gamle latvieren som er siktet for knivdrapet på et julebord i Holmenkollen natt til lørdag, erkjenner at han er ansvarlig for dødsfallet.