Det var mandag ettermiddag at marokkanske medier meldte at to skandinaviske kvinner var funnet døde i Al Haouz-området sør for Marrakesh.

Kvinnene skal ha blitt funnet med knivskader på halsen, og lokalt politi har opprettet kriminaletterforskning.

Ifølge lokale marokkanske medier bar åstedet preg av brutale handlinger, men ingen skal så langt ha blitt pågrepet for handlingene.

– Opplevdes på ingen måte skummelt

Norske Mikael Vang var på en arrangert tur i området der kvinnene ble funnet døde, og møtte to kvinner som passer profilen ved basecampen Refuge du Toubkal på fredag.

De møtte de to samme kvinnene på toppen av fjellet Jbel Toubkal dagen etter.

– Det er helt tragisk det som har skjedd, sier Vang til TV 2.

– Det virker helt uvirkelig at noen jeg kan ha truffet har blitt drept.

Norske Mikael var i det samme område i helgen. Foto: Privat

Selv om Vang opplevde at de fleste i området gikk med guide, gikk de to kvinnene alene.

– Vi opplevde på ingen måte området som noe skummelt. Det virker veldig merkelig for oss at noe slikt kunne skje der, sier han.

– Det virket som alle kjente alle, og vi har aldri hørt om at det har skjedd noe voldelig der.

Ingen mistenkte

Ifølge VG er de to kvinnene i 20-årene. Ingen er per nå mistenkt i saken.

– Hele regionen er stengt, det er mange politifolk i området og helikoptre i lufta, og alle planlagte fotturer er avlyst av sikkerhetshensyn, skriver den lokale nettvisa Medias24, ifølge NTB.

Utenriksdepartementet har blitt kontaktet. De jobber med å få oversikt over situasjonen.

Pressevakt i UD Ane Lunde opplyste til TV 2 mandag kveld at de mener å ha identiteten til den norske kvinnen, og at de har kontaktet pårørende. De vil per nå ikke gå ut med mer informasjon.

Utenriksdepartementet i København bekreftet kort tid senere at også den danske kvinnens pårørende er orientert, melder Ritzau.

Kvinnene ble funnet i et avsidesliggende fjellområde i nærheten av landsbyen Imlil i Atlasfjellene. Imlil, som ligger 70 kilometer fra Marrakech, blir ofte brukt som utgangspunkt for turer til fjellet Toubkal, det høyeste fjellet i Nord-Afrika.

En turist sier til avisa at de to kvinnene ikke skal ha hatt en egen guide, men teltet i nærheten av overnattingsstedet Club Alpin Francais (CAF) ved foten av Toubkal-fjellet.