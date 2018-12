Er det noen snille velgere her?

Finansminister Siv Jensen (Frp) tok til Facebook og oppfordret folk til ikke å kalle statsministeren for en landssviker. Resultatet ble et kommentarfelt hvor folk skrev at statsministeren er en landssviker.

Kanskje «gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør» er en feilslått strategi for å senke temperaturen i debatten.

Mange politikere har prøvd. I det daglige roper de så høyt de kan for å få oppmerksomhet i media, smeller til mot motstandere og fyrer opp velgerne for å få dem til valgurnene. En gang i blant skriver de noe på Facebook om at folk må være snille med hverandre.

Det fremstår mest som et pliktløp.

Mathias Fischer, kommentator i TV 2. Foto: Håvard Solem/tv 2

I den første nyttårstalen etter 22. juli oppfordret Jens Stoltenberg folk til å være digitale nabokjerringer. «Ikke for å sensurere meninger eller kvele debattene. Vi skal tåle det ubehagelige. Det som irriterer, provoserer og endog sjokkerer. Men – vi skal ta igjen. Vi skal svare», sa han.

Det er ikke mange digitale nabokjerringer i kommentarfeltet til Siv Jensen.

«Nazistene under krigen likte heller ikke å bli kalt landssvikere! Men hva var de ellers?», skrev en mann.

«Siv, fint du skriver dette. Er enig i det meste. At Erna kalles landssviker er Ok i min bok. Jeg anser det som et faktum», skrev en annen, som egentlig ikke var enig i det meste.

Hos Jensens partifelle Christian Tybring-Gjedde er det verre. En time før Frp-lederens oppfordring delte han en artikkel fra document.no om tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland. Brundtland hadde gitt et intervju i Dagsavisen der hun var bekymret for spredningen av falske nyheter på nettet, og hun ønsket politisk handling.

Det gjorde at stortingsrepresentant Tybring-Gjedde skrev «GHB VIL HA ET MENINGSPOLITI».

Kommentarfeltet fulgte opp:

«GHB fortjener å dø.»

«Den megga vil ha Norge under ett diktatur, som er verre enn Russland var under Stalin’s diktator styre, og de som sitter både i regjering og på stortinget, er på full fart, til å gjøre, om vi Nordmend ikke ser til å reagere snart nå, blir vi tvangs innlemmet i et diktatur vi ikke aner konsekvensen av, så nå er det på høy tid å reagere.»

«Det er dessverre noen etnisk norske som er DJEVELENS AVKOM også.»

Ingen digitale nabokjerringer sa imot. Hvis Tybring-Gjedde hadde slettet kommentarene, ville han vel vært meningspoliti, han også.

Problemet er ikke at politikere ikke tar til orde for et hyggelig ordskifte, for det gjør de. Problemet er at de uansett tjener på at folk er sinte. Det gjelder ikke bare innvandring.