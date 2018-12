Advarer mot innsamlingsaksjoner som er ren svindel: – Folk har lett for å åpne lommeboka

Det florerer med innsamlingaksjoner via sosiale medier og ulike betalingstjenester.

Spesielt rundt juletider er det mange som ønsker å gjøre høytiden litt enklere og bedre for de som ikke har det like godt.

Også hos butikker og hjelpeorganisasjoner samles det inn penger og gaver til trengende.

Advarer

Ifølge en undersøkelse gjort av Deloitte har antall organisasjoner som bruker sosiale medier som innsamlingskanal økt med 50 prosentpoeng siden 2011.

Innsamlingskontrollen mener imidlertid at dette kan være problematisk, da det i mange tilfeller kan være vanskelig å vite om pengene du gir faktisk går til det oppgitte formålet.

– Det er et problem, og er det noen som er flinke til å lure folk så er det jo nettopp bedragere. Vi advarer mot å gi penger til aksjoner der man ikke har en nærmere kjennskap til bakmennene, sier daglig leder Børre Hagen til TV 2.

Han legger til at useriøse aktører lett kan utnytte folks gavmildhet spesielt rundt høytider.

ADVARER: Daglig leder Børre Hagen advarer mot å gi penger til aksjoner man har lite kjennskap til. Foto: Innsamlingskontrollen

– Det er mange useriøse aktører. Frem mot de store høytidene har folk lett for å åpne lommeboka, og det blir lett å spille på den medmenneskeligheten.

Hagen understreker at det er viktig at alle som driver med innsamling også må føre regnskap.

– Det å overføre til private kontoer hører ingen steds hjemme. Det er fort gjort at pengene blandes med andre inntekter, og man har ikke kontroll.

– Et minimumskrav er at pengene går til en organisasjon som har et kontonummer, og som kan vise til hva beløpet går til, sier han.

Kun basert på tillit

I løpet av noen få år har innsamlingstjenesten Spleis hatt omlag 8000 spleiser, og rundt 100 millioner kroner er samlet inn på ulike innsamlingsaksjoner.

Ifølge daglig leder i Spleis Bjørn Kjetil Hellestræ godkjenner de alle spleiser som blir publisert gjennom tjenesten, og verifiserer kontonummer mot organisasjonsnummer. De har imidlertid ingen rutiner for å gjøre bakgrunnssjekk av de som oppretter en innsamling gjennom deres tjeneste.

– Nei, det går på tillit, som er et viktig element i folkefinansiering. Vi har likevel gjort det lett for folk å øke eller redusere tilliten til en spleis med en ratingfunksjonalitet. Her er det fritt fram for alle å gi den enkelte spleis sin egen stemme, for at det skal være lett å se om folk har tillit til den eller ikke, sier han.