I sesongens siste «På tur med Dag Otto» er det Svein Østvik (57) og Ida Fladen (32) som gjester programmet.

Sammen drar de til Miami der de etter planen skal ha det Dag Otto kaller for en «aktiv ferie». Det blir mer intenst enn de hadde sett for seg.

– Han eier jo ingen grenser for hva han utsetter oss for, ler Svein Østvik til TV 2.

Aktiv ferie

For aktiv ferie i Dag Otto Lauritzens vokabular, er alt annet enn avslapping.

– Jeg har aldri vært på aktiv ferie, så jeg velger og ikke vite hva det er, sier en skeptisk Ida Fladen.

Østvik, eller Charter-Svein om du vil, fikk for alvor merke det da Dag Otto tok med seg gjengen på paraseiling.

– Ja, da var jeg litt redd, innrømmer Østvik.

– Jeg fikk kjenne på høydeskrekken og ville bare at det skulle bli overstått. Spesielt da vi fikk beskjeden om at det var Dag Otto som skulle styre båten, ler Østvik.

Ingen hemninger

På spørsmål om hva han synes om Dag Otto, kommer svaret kjapt.

– Han er jo gæren. Han er kjempehyggelig og alt er bare velstand, men han tror jo at alle er likt bygd som han. Han eier ikke hemninger, smiler Østvik og legger til at de er ganske like på forskjellige måter.

I tillegg til paraseilingen blir gjestene i sesongens siste program tatt med på en ganske så uvanlig opplevelse. De får være med et forskerteam på alligatorjakt.

– Det var ganske spesielt. For noen enorme krefter det er i de dyrene. De lot oss prøve alt .. både å fange dem, måle dem og veie dem. Ganske sprøtt, forteller han oppspilt.

Festing

Nå gleder han seg til å se programmet.

– Jeg liker jo å tøye strikken selv også. Om jeg blir bedt med på ny tur, sier jeg aldri i verden nei. Men jeg er glad for at Dag Otto ikke tar festingen like langt som han tar andre ting. Det hadde aldri gått bra. Det vet jeg alt om, avslutter Østvik lattermildt.