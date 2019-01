Vasstrand forteller at «stripping» var vondere enn å føde.

Inngrepet gjøres for å prøve og frigjøre hormoner som kan være med å starte en fødsel.

Brutalt og hardhendt

I den dagsferske episoden av TV 2-serien «Bloggerne» snakker hun åpenhjertig om inngrepet som ble gjort da hun gikk over termin med lille Milano.

Da vi møtte bloggeren for noen uker siden, i forbindelsen med lanseringen av den nye sesongen, sa hun at det ikke er noen overdrivelse å si at det er det vondeste hun har opplevd.

Også ektemannen Morten Sundli ble overrasket over hvor smertefullt stripping var.

– Jeg syns skikkelig synd på deg. Det var så brutalt. Jeg skjønte ikke at det skulle gjøre så vondt. Jeg visste at fødselen var vond, men det der var jo... Stakkars, sa han.

– Det var fryktelig vondt, men heldigvis varte det ikke så lenge, forklarte bloggeren.

Unngår medikamenter

TV 2 har snakket med to gynekologer ved Aleris Frogner for å forstå hvorfor inngrepet gjøres.

Gynokolog Branka Yli forteller at stripping er en av metodene som brukes i stedet for medikamenter.

– Under vaginal undersøkelse innfører legen/jordmor 1-2 fingre, avhengig av åpningen, i livmorhalsen. Deretter løsner de den nedre del av membranen fra det nedre livmorssegmentet ved en sirkulær bevegelse med fingrene.

Anbefaler samleie

Legen forteller at det ikke er uvanlig med smerter, slik som Vasstrand hadde.

– Undersøkelsen har potensiale til å starte rier ved å øke lokal produksjon av prostaglandiner og dermed redusere graviditetsvarigheten. Imidlertid kan det være smertefullt for kvinnen og også kun gi smertefulle kynnere som ikke medfører progresjon, sier hun, og fortsetter:

– Det er årsaken til at dette ikke gjøres systematisk, men oftest i forbindelse med eventuell planlegging av igangsettelse av en fødsel.

Kollega Kristina Sole sier at det også finnes andre måter å fremprovosere en fødsel.

– Alternativt anbefaler vi samleie eller å stimulere brystene. Det kan utløse stoffer i kroppen som også bidrar til å sette i gang fødselen.

Hun understreker at det er flere mødre som ber om stripping, selv om de vet det kan gjøre vondt.

– Mange som er lei av å gå gravide, ber om det. Det en enkel og naturlig måte å gjøre det på.

Se Bloggerne på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo. Nye episoder kommer mandag til torsdag hver uke.