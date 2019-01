Derfor bør du ikke drikke kaffe etter dette tidspunktet

Mange mener at de sliter med å få sove dersom de har drukket kaffe for sent på kvelden. Er det en myte eller ikke?

Professor emeritus ved blant annet Universitetet i Oslo, Dag S. Thelle, kan mye om hvordan kaffe påvirker kroppen.

– Koffeinen betyr noe for innsovning – altså at det vil gå lengre tid før man sovner. Selve søvnperioden blir også noe kortere. Det er den generelle regelen, men det er selvsagt variasjoner, da noen av oss omsetter koffeinet raskere enn andre, sier han til Matkontrollen.

Den pensjonerte professoren kan også fortelle at om man forventer å ikke få sove etter å ha drukket kaffe, vil det spille en rolle på om man faktisk får sove. Denne placebo-effekten har man sett i flere studier. Også alder har noe å si for hvor mye koffeinet påvirker deg.

– Jo eldre man blir, dess mer følsom blir man for kaffe sent på kvelden, sier Thelle til Matkontrollen.

Testet søvnkvaliteten til reporter

For å se nærmere på hvordan kaffe påvirker søvnen, har Matkontrollen utført et lite eksperiment. I løpet av fire netter drakk reporter Marit Eide (23) ulike mengder kaffe på kveldstid, og kvaliteten på søvnen hennes ble målt ved hjelp av et apparat man fester til kroppen. Det målte blant annet puls, pust, snorking og hvilke posisjoner hun sov i.

– Den første dagen drakk jeg to kopper kaffe på dagtid, slik jeg vanligvis gjør. Den andre dagen drakk jeg én kopp etter klokka 18.00. Den tredje dagen økte jeg dette til to kopper etter kl. 18.00, for så å drikke så mange kopper jeg greide i løpet av hele dagen før den siste natta. Jeg havnet på en total av fem kopper den siste dagen, forklarer reporteren.

– Jeg brukte kanskje litt lengre tid på å sove de dagene jeg drakk kaffe på kvelden, men når jeg først sovnet sov jeg godt. Natta jeg sov dårligst var nok etter siste dagen, da jeg drakk så mye kaffe jeg greide gjennom hele dagen.

Unormale pustinger og høyere puls

Søvnapparatet ble levert inn til analyse. Øre-nese-hals-spesialist ved Aleris, Oscar Ohene Asante, forteller om funnene.

– Hun hadde to unormale pustinger gjennom hele den første natta. Men på fjerde dagen, da hun hadde drukket mest kaffe, var hun oppe i ti unormale pustinger. Dette økte altså betraktelig, sier Asante.