Ødegaard (20) har allerede tjent over 100 millioner i grunnlønn

Martin Ødegaard skrev under for Real Madrid i en alder av 16 år i 2015.

Det skulle vise seg å være en god avgjørelse, ikke bare sportslig, men også økonomisk.

VG har fått tilgang til kontrakten Ødegaard signerte som 16-åring, og ifølge avisen fikk han følgende betingelser i sin daværende 3,5-årskontrakt:

Én million euro brutto for den resterende delen av 2014/15-sesongen, to millioner for 2015/16, 2,5 millioner euro for 2016/17 og tre millioner euro for 2017/18. Ødegaard skal også ha fått to millioner euro for å skrive under for Real Madrid i såkalt «sign-on-fee».

– Bruker ikke kalorier på slike ting

Det betyr at Ødegaard har tjent seg søkkrik på sin hittil relativt korte fotballkarriere.

For VG skriver at 20-åringen til sammen allerede hadde tjent 10,5 millioner euro til sammen i grunnlønn, eller nesten 100 millioner kroner, da han bare var 19 og et halvt år gammel.

Stortalentet har senere forlenget kontrakten frem til sommeren 2021, men innholdet i den er ikke kjent.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen understreker at Martin Ødegaard kun har tenkt på sportslig utvikling fremfor penger i forbindelse med valgene landslagsspilleren har tatt.

– Ødegaard og hans rådgivere bruker ikke kalorier på slike ting. Han er den samme jordnære gutten i dag som han var da han slo gjennom, og selv om det for en del unge spillere kunne vært ødeleggende å tjene så mye penger tror jeg ikke det har hatt noe å si for Ødegaard sin utvikling. Mange har jo også kritisert det at han gikk til Real Madrid, og ikke gikk til en mindre klubb i en mindre liga da han forlot Strømsgodset. Men hvilken norsk unggutt takker nei til Real Madrid når de ringer, spør Jesper Mathisen.

Ødegaard selv hevder overfor VG at økonomi aldri har vært viktig for ham.

– Nei, pengene har aldri vært noe viktig for meg. Jeg har aldri forhandlet med noen, bortsett fra litt med Nike en gang. Utenom det har jeg ikke vært med på en eneste avtale. Jeg har alltid tenkt sportslig, det har vært fokuset mitt. Så for meg er ikke det en viktig sak. Men det er mye penger i fotballen, og det er selvfølgelig bra for oss spillere, forteller Ødegaard til avisen.

– Han er blitt raskere og sterkere

Mathisen mener 20-årsjubilanten har utviklet seg til å bli en bedre spiller de siste årene.

– Han er blitt raskere, sterkere og en mer komplett spiller. Teknikken, forståelsen og presisjonen har alltid vært, men nå synes jeg vi ser en mer komplett fotballspiller. Han har fortsatt ting å gå på i sitt spill som han kommer til å utvikle, men utviklingen den siste tiden har vært meget positiv. Det synes han selv også, og selv Lagerbäck har vært klar på at han har utviklet den defensive delen av sitt spill, oppsummerer Jesper Mathisen.